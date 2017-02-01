Сейчас рост цен на продукты идет по принципу домино - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Большинство товаров и услуг дорожают, а вот роста цен на соль удалось избежать. Исполняющий обязанности директора ГП "Артемсоль" Владимир Доля рассказал, что удержание стоимости соли на прежнем уровне удалось достичь благодаря ликвидации посредников. По его словам, такой же политики это госпредприятие будет придерживаться и в 2017 году.

Стоит ли ждать стабильных цен также на основные продукты питания, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Цена на соль не изменилась только благодаря тому, что сократили количество посредников между производителем и потребителем. Можно сделать такое с другими товарами отечественного производства?

— К сожалению, нет. Если мы говорим про соль, то действительно, государству удалось устранить большинство посредников, но если мы говорим про хлеб, то здесь, к сожалению, ситуация уже печальная. Если цена на соль не растет, то только за январь этого года цена на хлеб выросла уже на 45 копеек, или на 4%. Это самое серьезное повышение за последние семь-восемь лет. В частности, по хлебу за весь предыдущий год цены выросли ровно на столько же, на сколько они выросли за 1 месяц 2017 года. И такая же тенденция практически по всем продуктам питания.

Есть предпосылки для подорожания хлеба?

— Частично есть. Частично это связано с тем, что на сегодняшний день экономика очень разбалансирована. То есть когда мы говорили, например, о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривен, то хлебобулочная отрасль подпадала в зону риска, потому что здесь заработная плата иногда была ниже. Но также на сегодняшний день есть нестандартная тенденция, например, молочная продукция в среднем за январь выросла почти на 5%, картофель вырос в цене аж на 16%, или на 1 гривну. Поэтому здесь, если уже пошло повышение цен, то производители, которые даже не планировали повышать цены, в этот период считают, что они тоже могут сыграть на повышении, заработать больше.

То есть мы наблюдаем цепную реакцию?

— Абсолютно правильно. То есть это реакция была запущена на самом деле в последнем квартале 2016 года, когда Кабмин запустил правительственный эксперимент по отмене регулирования цен на продукты питания.

И повышение минимальной зарплаты тоже повлияло? Кто-то должен был повысить цены или дотянуть зарплаты до минимального уровня, а производители просто использовали ситуацию, чтобы заработать больше.

— Здесь везде разная ситуация. Например, если мы говорим про повышение стоимости на овощи "борщевого" набора, то здесь основная причина в том, что сейчас пришли очень большие платежки на отопление, сейчас повышают тарифы на электричество. А, соответственно, овощи, которые уже были собраны, теперь хранятся исключительно в хранилищах, там основная сегодня затратная статья — это как раз отопление. Поэтому и рост цены был вынужденный.

Читайте также: Какие продукты дорожают в Украине уже сейчас?

Аналитик ассоциации производителей молока Яна Музыченко говорит, что молоко и молочные продукты поднимаются в цене из-за повышения курса доллара. Можно как-то объяснить зависимость молочных продуктов от повышения курса доллара? Какие еще причины можно назвать?

— Вы знаете, действительно, сейчас даже если вы спросите у бабушки, почему она продает десяток яиц дороже, она скажет: сынок, посмотри, какой сейчас курс доллара в стране. Мы действительно практически все привязываем к курсу доллара. Хотя будет некорректно это сказать по отношению к молочной продукции, потому что молочная продукция — это практически единственная продукция, которую мы не экспортируем. То есть она больше, скажем так, ориентируется на нашу покупательскую способность, а не курс доллара. Поэтому здесь, к сожалению, не совсем корректно связывать это с повышением и с колебанием курса доллара и евро.

Есть еще информация о том, что в Украину скоро завезут дешевые польские овощи. Смогут ли отечественные производители конкурировать с ними?

— В большинстве случаев — да, потому что когда мы говорим про действительно конкуренцию, то овощи у нас конкурентны по цене и по качеству. Поэтому я бы не боялся конкуренции, например, с тем же польскими овощами. У нас будут еще, естественно, и египетские овощи. Потому что когда у нас заканчивается собственный картофель хорошего качества, мы обычно его завозим из Египта. В данном случае это будет зависеть в том числе и от роста курса, потому что в первую очередь в эту продукцию заложена цена европейская. Поэтому, если НБУ и дальше будет также девальвировать гривну, то боюсь, что импорта мы на наших полках скоро вообще не увидим. А его доля сейчас составляла буквально 5%.

В 2017 будем также наблюдать подорожание гречки?

— АМКУ, то есть орган, который должен расследовать данное дело, так и не провел никакого расследования на протяжении всего 2016 года. Поэтому это является пропуском для тех, кто и в 2017 году хочет зарабатывать легкие деньги. На самом деле цена на гречку снижалась с весны 2016 года, снижалась ровно до проведения правительственного эксперимента, а потом тоже стабилизировалась и даже понемножку начала расти. На сегодняшний день гречка продолжает расти, достаточно серьезно, что является опять же аномальным и ненормальным. Потому что обычно гречка стоила у нас в стране на протяжении 25 лет дешевле, чем рис. А теперь для того, чтобы понять, сколько должна справедливо стоить гречка, нужно посмотреть, сколько стоит рис. Он стоит раза в полтора дешевле, чем привычная для нас гречневая крупа.

Есть какой-то предел цен, после которого люди не будут покупать определенные продукты?

— Сказать, что сейчас хорошая покупательская способность, к сожалению, не приходиться. Поэтому, если мы говорим, что все упирается в покупательскую способность, она и так уже откровенно говоря, — ниже некуда. Но при этом всем цены продолжают расти. Поэтому в данном случае, когда, например цена повышается на молочную продукцию на 5%, на несколько процентов снижаются заказы торговых сетей и магазинов на ту же молочную продукцию. Поэтому мы продолжаем падать по производству, мы продолжаем падать по потреблению, поэтому, к сожалению, если посмотреть на то, что уже произошло в январе, скорее всего, то же самое будет происходить в 2017 году — падение наших покупок, и на протяжении всего этого года.

Ранее заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в эфире "ГС" заявил, что из-за курса гривны сохраняется риск дальнейшего существенного подорожания топлива на АЗС.

Напомним, член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "ГС" заявил, что если блокада поставок угля будет продолжаться, это приведет к повышению тарифов для промышленности и, соответственно, к росту цен на товары и услуги.