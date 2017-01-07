В ДНР ограничили ввоз продуктов - ОБСЕ

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В ДНР ограничили ввоз продуктов гражданами с украинской стороны до 50 кг на одного человека. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Так, представитель пограничной службы Украины сообщил ОБСЕ, что в ноябре 2016 года максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории, был увеличен с 50 до 75 кг на одного человека. Однако позже на блокпосту ДНР наблюдатели зафиксировали несколько автомобилей в очереди на въезд и выезд.

"Вооруженный представитель ДНР рассказал миссии, что каждый гражданин не может провезти более 50 кг продуктов в подконтрольные ДНР районы", — говорится в сообщении.

Ранее бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все пленные.