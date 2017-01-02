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В ДНР не исключают обострения ситуации на дебальцевском направлении

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Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными (32)

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Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, не исключена дальнейшая эскалация в районе Дебальцево и южных рубежах.
Разрушенный город Дебальцево в зоне АТО
twitter.com/BylByleva

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ДНР не исключают обострения ситуации на дебальцевском направлении, об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Мы предполагаем, что может быть и дальнейшая эскалация в районе Дебальцево и южных рубежах", — сказал журналистам в понедельник Басурин.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.

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