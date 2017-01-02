Басурин: разведка ДНР обнаружила РСЗО ВСУ вблизи линии соприкосновения

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила нахождение реактивных систем залпового огня и артиллерийских систем крупного калибра силовиков в районах близких к линии соприкосновения, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Елизоветовка в 18 километрах от линии соприкосновения отмечено прибытие трех единицы РСЗО "Ураган"; Старогнатовка в четырех с половиной километрах от линии соприкосновения отмечено прибытие двух 152 мм самоходных гаубиц "Акация". Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ", — сказал он.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.