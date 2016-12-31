ВСУ обвинили ополченцев в Донбассе в 20 обстрелах за день

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Силовики заявили о 20 случаях нарушения режима прекращения огня в Донбассе за день.

"По состоянию на 18 часов состоялось 20 обстрелов", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции на странице в Facebook.

По данным пресс-центра, на Мариупольском направлении огонь велся по позициям ВСУ из артиллерии калибром 122 миллиметра в районе Водяного. Вблизи Марьинки, по заявлениям силовиков, огонь вел снайпер, а из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Водяное, Широкино, Павлополь, Гнутово, Красногоровка и Старогнатовка.

На Донецком направлении, утверждают военные, из тех же видов вооружения были обстреляны районы Зайцево и Крутой Балки. На Луганском направлении силовики зафиксировали обстрелы из гранатометов по Новозвановке и Кондрашивке Новой.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.