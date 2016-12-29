Штаб АТО обвинил ополченцев в обстрелах из минометров, гранатометов и БМП

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Силовики заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 50 раз открывали огонь по их позициям.

"Всего за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

Как заявили в пресс-центре, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Марьинку, Водяное, Красногоровку, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку и Новотроицкое из 122-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении, по утверждению силовиков, огонь велся из 120-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия по позициям в районе Луганского, Троицкого, Адвеевки, Зайцево и Новоселовки Второй.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Станицу Луганскую и село Малиновое.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.