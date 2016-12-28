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Опрос: главным политсобытием года украинцы считают конфликт в Донбассе

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Донбасс: снова блокада, снова импровизация (139)

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75% украинцев назвали одной из главных проблем страны необходимость урегулирования конфликта в Донбассе. Необходимость снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги отметили 56% граждан.
Украинские военные на позициях вблизи села Трехизбенка в Луганской области
Украинское фото

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Главным политическим событием 2016 года 14% украинцев считают проведение военной операции в Донбассе, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы", представленные журналистам в среду.

Пункт пропуска в Донецкой области. Архивное фото
УНИАН
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По результатам соцопроса, далее идут повышение коммунальных тарифов — 8,5% и внедрение электронных деклараций украинских чиновников и политиков — 8%. Вместе с тем почти треть опрошенных не смогли назвать ни одного события.

При этом 75% украинцев назвали одной из главных проблем страны необходимость урегулирования конфликта в Донбассе. Необходимость снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги отметили 56% граждан, стимулирование развития экономики — 48%, борьбу с коррупцией — 46%, повышение пенсий и зарплат- 42% опрошенных.

Главным политическим событием года в мире 37% украинцев считают выборы президента США. Операцию ВКС РФ в Сирии назвали 11,5% опрошенных и войны в мире — 11%.

Опрос проводился с 16 по 20 декабря во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей. Были опрошены 2018 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

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