Опрос: главным политсобытием года украинцы считают конфликт в Донбассе

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Главным политическим событием 2016 года 14% украинцев считают проведение военной операции в Донбассе, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы", представленные журналистам в среду.

По результатам соцопроса, далее идут повышение коммунальных тарифов — 8,5% и внедрение электронных деклараций украинских чиновников и политиков — 8%. Вместе с тем почти треть опрошенных не смогли назвать ни одного события.

При этом 75% украинцев назвали одной из главных проблем страны необходимость урегулирования конфликта в Донбассе. Необходимость снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги отметили 56% граждан, стимулирование развития экономики — 48%, борьбу с коррупцией — 46%, повышение пенсий и зарплат- 42% опрошенных.

Главным политическим событием года в мире 37% украинцев считают выборы президента США. Операцию ВКС РФ в Сирии назвали 11,5% опрошенных и войны в мире — 11%.

Опрос проводился с 16 по 20 декабря во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей. Были опрошены 2018 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.