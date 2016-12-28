Конфликт на Донбассе не будет решен до 2024 года - Стариков

Украинское фото Блокада Донбасса. Турчинов идет ва-банк? Следующий год станет переломным в ситуации на Донбассе. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, в этом году Украина не потеряла ни метра своей территории, а Вооруженные силы значительно улучшили свои позиции. Также Александр Турчинов заявил, что не исключает провокаций со стороны боевиков во время Новогодних и Рождественских праздников. А решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей он назвал вопросом, который исключительно в компетенции президента Украины. Кроме того, Арсен Аваков несколько недель назад заявлял о том, что в ближайшие два года Украина будет проводить силовую деоккупацию Донбасса.

Действительно ли следующий год станет переломными в ситуации на Донбассе, рассказал военный эксперт Олег Стариков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Ничего не изменится. Все будет происходить, как и сейчас. До 2024 года, пока к власти в РФ не придет новый лидер. Никто не говорит, что будет он лучше или хуже. Но решение вопроса будет другое. И нынешняя власть Украины, и нынешняя власть Кремля находятся на одних мировоззренческих позициях. Поэтому конфликт в том понимании, которое есть, мы не решим до того, пока не сменится и у нас, и наши элиты, и там элиты", — считает эксперт.

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