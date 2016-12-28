Конфликт на Донбассе: ситуация качественно не улучшится — Стариков

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Следующий год станет переломным в ситуации на Донбассе. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По словам Турчинова, в уходящем 2016 году Украина не потеряла ни метра своей территории, а Вооруженные силы значительно улучшили свои позиции. Также глава СНБО заявил, что не исключает провокаций со стороны противника во время праздников.

Решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Турчинов назвал вопросом, который находится исключительно в компетенции президента Украины. Сам же Петр Порошенко настаивает, что альтернативы Минскому переговорному процессу и мирному решению конфликта не существует.

Читайте также: Блокада Донбасса и отключение света по всей стране: почему власть против

Подробнее вероятность завершения конфликта на Донбассе в 2017 году в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал военный эксперт Олег Стариков.

Как вы прокомментируете заявления от Александра Турчинова и Арсена Авакова, что в ближайшее время Украина начнет возвращать свои территории на Донбассе?

— Данные должностные лица являются государственными деятелями, политиками. Эти все заявления являются политическими. Для того, чтобы президент Украины реально оценил, что альтернативный минским соглашениям нет, нужно понять, что подразумевается в минских соглашениях: безопасная составляющая и политическая составляющая. Украина требует, чтобы сначала была безопасная составляющая, потом политическая. Россия — наоборот.

Согласны ли вы с заявлением секретаря СНБО Александра Турчинова, что следующий год станет переломным в зоне АТО?

— У каждого будет счастье, каждому будет визовый режим и тому подобное. Представим 2019 год. Каждый день будут говорить про атаки на Марьинку. Ничего не изменится. Все будет происходить, как и сейчас. До 2024 года, пока к власти в РФ не придет новый лидер. Никто не говорит, что будет он лучше или хуже. Но решение вопроса будет другое. Я хочу привести цитату Альберта Эйнштейна, который говорил, что решение конфликтов невозможно производить на том уровне, на котором они начаты. Поэтому и нынешняя власть Украины, и нынешняя власть России находятся на одних мировоззренческих позициях. Поэтому конфликт мы не решим до того, пока не сменятся эти элиты.

Реально ли ввести полицейскую миссию ОБСЕ, контроль границы, выборы на Донбассе, минимизировать количество боевых столкновений?

— Опять же, эта ситуация решается политическим путем. В следующем году выборы в Германии и Франции. В январе приходит новый руководитель Белого Дома. Что будет новый руководитель делать в отношении Украины, мы не знаем. Кто придет к власти у наших гарантов во Франции и в Германии, мы тоже не знаем. Поэтому 2017 год будет годом, может, даже переломным, но не понятно, в какую сторону. С учетом того, что республиканцы очень чувствительно относятся к правам человека и видят, что Революция Достоинства, которая у нас прошла, и война, которая сейчас есть, то они Украине будут помогать. Поэтому власти США и всего мирового сообщества за народ Украины, ну а кого мы выберем в следующий раз, это уже зависит от нас.

Читайте также: Грымчак: заявления добробатов о блокаде Донбасса — это клоунада

Как повлияет на ситуацию решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей?

— Это инициатива добровольцев АТО, которые устали слушать власть, которая постоянно их обманывает. Для того, чтобы победить на Донбассе, что необходимо? Одного желания военнослужащих мало, одного патриотического напора — тоже. Нужно оружие. У нас оружие все третьего поколения. У нас не разрабатывается оружие четвертого поколения, которое бьет по целям. Нам рассказывают, что у нас делают новое оружие, а у нас ГРАДы, миномет тот же самый, просто чуть-чуть улучшенный. То есть у нас все разработки конца 50-х — начала 60-х годов. Армия — это машина. У нас сейчас есть "Славута". Да, она едет, но это она плохая машина. Нужно новое вооружение, а у нас Минобороны даже не собирается вводить новые регламенты, они собираются возвращать старые. Значит, на старых вот этих гайках и шайбах никакие новое оружие не построить. Поэтому я не вижу никакой перспективы, что будет изменение обстановки.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что эшелоны с контрабандой в зону АТО идут каждую ночь.

Также начальник штаба блокады торговли с временно-оккупированными территориями Сергей Акимович сообщил в эфире "ГС", как происходит подготовка блокады незаконных торговых маршрутов с Донбасса и чего добиваются активисты.