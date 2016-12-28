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Конфликт на Донбассе: ситуация качественно не улучшится — Стариков

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Донбасс: снова блокада, снова импровизация (131)

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Военный эксперт Олег Стариков в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что поставить точку в военных действиях на Донбассе получится только после смены действующих политических элит.
Олег Стариков
Олег Стариков / Facebook

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Следующий год станет переломным в ситуации на Донбассе. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. 

По словам Турчинова, в уходящем 2016 году Украина не потеряла ни метра своей территории, а Вооруженные силы значительно улучшили свои позиции. Также глава СНБО заявил, что не исключает провокаций со стороны противника во время праздников. 

Решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Турчинов назвал вопросом, который находится исключительно в компетенции президента Украины. Сам же Петр Порошенко настаивает, что альтернативы Минскому переговорному процессу и мирному решению конфликта не существует. 

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Подробнее вероятность завершения конфликта на Донбассе в 2017 году в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал военный эксперт Олег Стариков.

Как вы прокомментируете заявления от Александра Турчинова и Арсена Авакова, что в ближайшее время Украина начнет возвращать свои территории на Донбассе? 

— Данные должностные лица являются государственными деятелями, политиками. Эти все заявления являются политическими. Для того, чтобы президент Украины реально оценил, что альтернативный минским соглашениям нет, нужно понять, что подразумевается в минских соглашениях: безопасная составляющая и политическая составляющая. Украина требует, чтобы сначала была безопасная составляющая, потом политическая. Россия — наоборот.

Согласны ли вы с заявлением секретаря СНБО Александра Турчинова, что следующий год станет переломным в зоне АТО?

— У каждого будет счастье, каждому будет визовый режим и тому подобное. Представим 2019 год. Каждый день будут говорить про атаки на Марьинку. Ничего не изменится. Все будет происходить, как и сейчас. До 2024 года, пока к власти в РФ не придет новый лидер. Никто не говорит, что будет он лучше или хуже. Но решение вопроса будет другое. Я хочу привести цитату Альберта Эйнштейна, который говорил, что решение конфликтов невозможно производить на том уровне, на котором они начаты. Поэтому и нынешняя власть Украины, и нынешняя власть России находятся на одних мировоззренческих позициях. Поэтому конфликт мы не решим до того, пока не сменятся эти элиты.

Тука о блокаде Донбасса
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Реально ли ввести полицейскую миссию ОБСЕ, контроль границы, выборы на Донбассе, минимизировать количество боевых столкновений? 

— Опять же, эта ситуация решается политическим путем. В следующем году выборы в Германии и Франции. В январе приходит новый руководитель Белого Дома. Что будет новый руководитель делать в отношении Украины, мы не знаем. Кто придет к власти у наших гарантов во Франции и в Германии, мы тоже не знаем. Поэтому 2017 год будет годом, может, даже переломным, но не понятно, в какую сторону. С учетом того, что республиканцы очень чувствительно относятся к правам человека и видят, что Революция Достоинства, которая у нас прошла, и война, которая сейчас есть, то они Украине будут помогать. Поэтому власти США и всего мирового сообщества за народ Украины, ну а кого мы выберем в следующий раз, это уже зависит от нас. 

Митинг в Донецке в День ООН
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В соцсетях: снова Донбасс, опять блокада, вновь добробаты

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Как повлияет на ситуацию решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей? 

— Это инициатива добровольцев АТО, которые устали слушать власть, которая постоянно их обманывает. Для того, чтобы победить на Донбассе, что необходимо? Одного  желания военнослужащих мало, одного патриотического напора — тоже. Нужно оружие. У нас оружие все третьего поколения. У нас не разрабатывается оружие четвертого поколения, которое бьет по целям. Нам рассказывают, что у нас делают новое оружие, а у нас ГРАДы, миномет тот же самый, просто чуть-чуть улучшенный. То есть у нас все разработки конца 50-х — начала 60-х годов. Армия — это машина. У нас сейчас есть "Славута". Да, она едет, но это она плохая машина. Нужно новое вооружение, а у нас Минобороны даже не собирается вводить новые регламенты, они собираются возвращать старые. Значит, на старых вот этих гайках и шайбах никакие новое оружие не построить.  Поэтому я не вижу никакой перспективы, что будет изменение обстановки.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что эшелоны с контрабандой в зону АТО идут каждую ночь.

Также начальник штаба блокады торговли с временно-оккупированными территориями Сергей Акимович сообщил в эфире "ГС", как происходит подготовка блокады незаконных торговых маршрутов с Донбасса и чего добиваются активисты.

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