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Турчинов спрогнозировал провокации на новогодние праздники

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Донбасс: снова блокада, снова импровизация (120)

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что ополченцы "пробуют делать провокации". Заявление Александра Турчинова прозвучало во вторник на брифинге.
Александр Турчинов
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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил опасения по поводу возможных провокаций со стороны ополченцев в Донбассе на новогодние праздники.

"Я могу прогнозировать, что будут провокации… Как раз на христианские праздники… они пробуют делать провокации", — заявил Турчинов во вторник на брифинге.

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Ранее сообщалось, что с 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске. Перед этим перемирием стороны заявляли об обострении на дебальцевском направлении и у Светлодарска.

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