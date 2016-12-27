Блокада Донбасса: чего добиваются активисты, сколько их, каков план

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Волонтеры и ветераны антитеррористической операции начинают блокировку незаконных торговых маршрутов с оккупированной территории Донбасса. Об этом накануне сообщили второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский и бывший исполняющий обязанности начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит.

Причина блокады в том, что боевики не выполнили ультиматум об освобождении украинских пленных. Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука уже заявил, что не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий и не верит в ее успех. Он также отметил, что эти действия не согласованы ни с одним государственным учреждением — СБУ, МВД, армией, а значит "установка блок-постов, проведение каких-либо досмотров, предоставление каких-либо "разрешений" является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей".

Какой цели и как будут добиваться участники блокады, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал начальник штаба блокады торговли с временно-оккупированными территориями Сергей Акимович.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Блокада вже розпочалася? Як вона відбувається?

— Ви повинні зрозуміти, що заблокувати всю лінію розмежування, це досить складна задача, комплексна. Тому зараз на стадії підготовки, тому що дійсно ми звернулися до всіх наших центральних державних органів і зараз чекаємо на їхню відповідь. Наприклад, сьогодні ми отримали відповідь від нашої "Укрзалізниці", десь на 11 годину запросили туди, щоб ми могли разом з ними в цій ситуації розібратися. Тому, дійсно, ми хочемо в першу чергу в рамках і межах чинного законодавства виконувати цю блокаду, тому що маємо досвід як позитивний, так і негативний. Буквально вчора в Маріуполі був винесений вирок нашим партизанам, які дійсно зробили гарну справу, але тому що порушили закони в країні, яка веде війну, але неоголошену війну, і люди-патріоти отримали вироки суду… Нас це теж не влаштовує, тому що ми не хочемо робити протиправні дії, а хочемо в межах нашого законодавства і в межах тих законів, які були прийняті, постанов, рішень президента, все ж таки довести цю блокаду до логічного кінця.

Про блокаду оголосили, але вона ще не почалася, триває узгодження з офіційними державними структурами. Так?

— Багато моїх колег і товаришів, побратимів, вважають, що блокаду можна зробити за два дні в Києві, якщо всі служби наші державні, всі структури, які зобов'язані цим займатися, вони будуть виконувати свої функції на 100%, то можна навіть не виходячи з Києва цю блокаду організувати. Така думка є і вона має право на існування.

Але на сьогодні блокада не почалася?

— Безпосередньо на лінії зіткнення: поки що ні.

Скільки людей готові брати участь в блокаді?

— На даний момент вже понад 200.

Головною метою є те, щоб змусити представників бойовиків виконати умови щодо обміну "всіх на всіх"?

— Так, головна наша ціль і мета, це звільнити наших побратимів з полону і поміняти всіх… Так як держава заявила, як були узгоджені в Мінську умови: всіх на всіх.

А ви не побоюєтесь, що це може спричинити зворотню реакцію? Що обмін, який сьогодні відбувається, може зірватися?

— По-перше, в нас є досвід і досить непоганий, ми в 2014-му році вже проводили і завдяки нашій блокаді ми звільнили буквально за тиждень дуже багато наших побратимів. Тобто боятися, нічого не робити — нічого не буде.

Є критики в такої ініціативи, вони заявляють, що нібито ця блокада є, зокрема, спробою перерозподілу потоків контрабанди, яка йде через лінію зіткнення. Як би ви відповіли на це?

— Ми знаємо з історії нашої держави гарне прислів'я: хто перший кричить "тримай злодія"? Першим кричить, як правило, злодій. Тому всі, хто перші будуть нас критикувати, вони безпосередньо, мабуть, мають відношення до цієї контрабанди.

А як щодо простих мешканців, які перетинали лінію розмежування і може возили якісь продукти тощо? Чи не викличе це посилення антиукраїнських настроїв?

— Ми вже заявляли неодноразово, що простих мешканців це не стосується. Тобто люди, які приїжджають на своїх автомобілях, на пунктах пропуску в пішому порядку, їх це стосуватися не буде.

У разі, якщо державні структури не схвалять вашу ініціативу і не схочуть доєднатися до блокади, то тоді плани щодо блокади будуть скасовані?

— Плани будуть скориговані, але не будуть скасовані.

Що ви маєте на увазі?

— Є багато шляхів. Значить, будемо залучати більше ЗМІ, для висвітлення того що ми робимо, щоби ні в якому разі не могли наші дії перекрутити і зробити з нас якихось негідників, тому що ціль, яку ми переслідуємо, це нормальна, благородна ціль, правильна для наших побратимів.

Зараз Україна закуповує вугілля з окупованих територій. Ви не побоюєтесь, що у разі початку блокади країна залишиться без вугілля, відповідно без електроенергії.

— Ми чудово відслідковуємо ситуацію, і ми почули в п'ятницю заяву нашого міністерства, що Україна готова вже в цьому році відмовитися від вугілля з окупованих територій.

Тобто ви вважаєте, негативних наслідків не буде?

— Ми чекаємо відповіді від міністерств, до яких ми звернулися, установ, і будемо бачити реальну картину, а не те, що на всіх каналах і ефірах говорять, що у нас торгівлі з окупованими територіями немає.

До яких саме держустанов ви зверталися?

— Займався цим наш відділ юридичний, там у них всі дані є. Я буду сьогодні в штабі, подивлюсь, я зараз на пам'ять можу сказати: до Міненергетики, до Міністерства економіки і торгівлі, до СБУ, до ДФС тощо.

На думку нардепа Костянтина Матейченко, "якби ми говорили, що необхідно відрізати та забути, тоді блокада в цю стратегію вписується, однак якщо ми говоримо, що це наша територія, тут тоді не вписується блокада". Як ви вважаєте?

— Я ще раз наголошую, що наші вимоги всі, які ми зараз висловлюємо, вони всі знаходяться в межах чинного українського законодавства. В межах того, що заборонена у нас торгівля з окупованою територією. Це не наше рішення, це рішення владних структур, і якщо одна рука забороняє, а інша рука продовжує торгувати, значить це контрабанда. Хто зацікавлений в ній? Звісно, з того боку зрозуміло, бо їм там потрібні ці речі. А хто зацікавлений з нашого боку… Я і мої товариші не впевнені, що всі 100% наших можновладців корумповані на цій схемі, але є серед них однозначно люди, які в цьому зацікавлені, які з цього мають певний зиск, тобто це контрабанда. Я думаю, що боротьба з контрабандою не є жодним чином відторгненням східних територій.

Якщо державні структури не схвалять таке рішення, чи готові ви до протистояння з офіційними структурами?

— Чи готові вони до протистояння з нами — ви так питання поставте. Ми би цього дуже не бажали, бо це не є нашою ціллю і все-таки хотілося б це зробити в законний спосіб. Але якщо будуть якісь певні рішення, то будемо приймати рішення вже по ходу.

Яким чином блокада змусить керівників терористичних організацій піти на обмін полоненими? Хіба це вдарить саме по керівництву?

— Звісно вдарить, тому що більшість продукції і товарів, які поступають з території України на окуповану територію, вони осідають в їхніх магазинах, їхніх товарних точках, з яких вони мають певний зиск і прибутки. Якщо ми перекриємо, то в першу чергу вдарить саме по ним. Не по простим людям, бо прості люди, які перетинали кордон з Україною і отримували тут пенсії, купляли продукти — по ним це не вдарить.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что эшелоны с контрабандой в зону АТО идут каждую ночь.