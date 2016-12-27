Предновогоднее перемирие в Донбассе не соблюдается - Турчинов

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что ополченцы не соблюдают очередной режим тишины в Донбассе, который был объявлен перед новогодними праздниками.

"К большому сожалению, решение, которое было принято об объявлении перемирия с учетом больших праздников, Рождества и Нового года… не выполняется. С первого дня, после объявления перемирия, продолжался обстрел. Раньше, хотя бы неделю после перемирия, было значительное уменьшение обстрелов", — цитирует Турчинова "112 Украина".

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Ранее сообщалось, что с полуночи 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске. Перед этим перемирием стороны заявляли об обострении на дебальцевском направлении и у Светлодарска.