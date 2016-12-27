Аналитика и комментарии
RSS

В соцсетях: снова Донбасс, опять блокада, вновь добробаты

Тема:

Донбасс: снова блокада, снова импровизация (115)

(обновлено: )36040
Неспокойным будет Новый год на востоке Украины: ветераны АТО затеяли новую тотальную экономическую блокаду ДНР и ЛНР. Как отреагировали на такое заявление украинцы в соцсетях?
Митинг в Донецке в День ООН
РИА Новости | Перейти в фотобанк

Тимур Громов, РИА Новости Украина 

Многострадальный Донбасс накануне новогодних праздников постигла очередная изоляция. В понедельник, 26 декабря, бойцы и ветераны батальона "Донбасс" объявили о начале новой блокады неподконтрольных территорий Донбасса. По словам участников АТО, на такой шаг они решились из-за того, что ополченцы так и не начали обмен пленными по формуле "всех на всех", и, в отличие от предыдущих блокад, эту они хорошо продумали. Бойцы пообещали не трогать мирных граждан, "которые везут себе продукты питания", однако твердо настроены добиваться остановки водо- и электроснабжения территорий.  

В украинском сегменте соцсетей новость о блокаде Донбасса наделала немало шума. Однако, поостыв, некоторые украинцы вспомнили, что такая акция далеко не первая, да и главные ее вдохновители — персоны непростые и вызывают немало вопросов. "Есть такая надежная примета: если вы слышите о каком-то протесте, блокаде, а среди главных организаторов встречаете фамилия известного крымского афериста Гришин-Семенченко — можно смело присваивать данном действу одно единственное слово — клоунада", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Александр Турчинов
Донбасс: снова блокада, снова импровизация
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
Год 2016, уходи! Итоги
Крушение российского Ту-154 над Черным морем