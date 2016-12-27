В соцсетях: снова Донбасс, опять блокада, вновь добробаты

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Многострадальный Донбасс накануне новогодних праздников постигла очередная изоляция. В понедельник, 26 декабря, бойцы и ветераны батальона "Донбасс" объявили о начале новой блокады неподконтрольных территорий Донбасса. По словам участников АТО, на такой шаг они решились из-за того, что ополченцы так и не начали обмен пленными по формуле "всех на всех", и, в отличие от предыдущих блокад, эту они хорошо продумали. Бойцы пообещали не трогать мирных граждан, "которые везут себе продукты питания", однако твердо настроены добиваться остановки водо- и электроснабжения территорий.

В украинском сегменте соцсетей новость о блокаде Донбасса наделала немало шума. Однако, поостыв, некоторые украинцы вспомнили, что такая акция далеко не первая, да и главные ее вдохновители — персоны непростые и вызывают немало вопросов. "Есть такая надежная примета: если вы слышите о каком-то протесте, блокаде, а среди главных организаторов встречаете фамилия известного крымского афериста Гришин-Семенченко — можно смело присваивать данном действу одно единственное слово — клоунада", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook