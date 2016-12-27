Торговая блокада Донбасса ударит по проживающим там украинцам – Кубив

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса навредит местным жителям, которые живут в очень тяжелых условиях, считает первый вице-премьер Украины – глава Минэкономики Степан Кубив.

Ранее в понедельник бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все украинские пленные. Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы".

"Относительно блокады той или иной. Я оцениваю ее лично так, что есть политический и есть человеческий (аспекты – ред). Я за человеческий характер того вопроса, который вы задали. Есть люди, есть украинцы, есть пенсионеры, которые не могут выехать, которым нужно элементарные получить условия для жизни в такой тяжелый период, в такой тяжелой зоне, в которой они сегодня находятся", — сказал Кубив на пресс-конференции во вторник.

Ранее замминистра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что решение о блокаде не согласовано с украинскими властями и в случае активных действий организаторов акции "они получат соответствующую оценку правоохранителей".