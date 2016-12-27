Экспертный опрос: блокадой Донбасса "грязные пройдохи" проверяют власть

Николай Лаврентьев, РИА Новости

Последняя неделя в целом спокойного для Востока Украины года началась с тревожных новостей. О начале блокады неподконтрольных территорий Донбасса неожиданно объявили бойцы и ветераны батальона "Донбасс".

Все продуманно

Как рассказали сами участники АТО, на такой шаг они решились из-за того, что ополченцы так и не начали обмен пленными по формуле "всех на всех". По словам военных, в отличие от предыдущих блокад, эту они хорошо продумали. Так, бойцы обещают, что не будут трогать мирных граждан, которые везут себе продукты питания, однако пообещали добиться остановки водо- и электроснабжения территорий.

"Истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам ЛНР/ДНР ветераны войны за независимость. Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как главари т. н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники, – написал в своем Facebook экс-комбат "Донбасса", народный депутат Семен Семенченко.

Вместе с тем, официальные власти неоднозначно отнеслись к такой инициативе. Например, советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что блокада оккупированных территорий действует уже давно. Тандит заверил, что ветераны АТО не добьются желаемого результата посредством новых акций, и предупредил, что такие действия могут лишь навредить.

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"Грязные пройдохи"

В негативном ключе отреагировал на блокаду и замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, решение добробатов начать блокаду не согласовано с властями, и в случае активных действий организаторов акции "они получат соответствующую оценку правоохранителей".

Тука не поддерживает идею торговой блокады Донбасса еще и потому, что "у него не вызывают доверия организаторы этой акции". Чиновник уверен, что эта инициатива "имеет своих режиссеров из числа тех, кто именует себя "политиками", — грязных пройдох". Также замминистра заявил, что не верит в успех давления на власти ДНР и ЛНР таким способом.

Скрытые мотивы

О больших проблемах для Украины говорит также политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, ультиматум с требованием освобождения украинских военнослужащих с угрозой начать полную блокаду неконтролируемых территорий — это игра определенных политических и финансовых групп внутри страны,

"Эти группы уже огосударствлены, но они играют в какую-то игру, потому что понятно, что здесь больше шантажа и больше проблем энергетическому сектору Украины. По железной дороге продукты туда не поставляются, по железной дороге поставляется в Украину уголь, поставляется какое-то сырье на предприятия того же Ахметова. Поэтому здесь я вижу борьбу под ковром внутри украинской власти", — говорит эксперт.

По мнению политолога эта подковерная борьба чревата серьезными проблемами в энергетическом секторе Украины.

"У нас предельный баланс по газу, у нас сложный зимний период, и если возникнет кризис с углем, это, конечно, негативно может отобразиться на всей экономике и привести к серьезным проблемам в энергетике. Я думаю, что это элемент шантажа, и на самом деле, те политические вопросы, которые они поднимают, — это больше прикрытие, декорация, или способ привлечь на свою сторону правых или ветеранов. Но цели организаторов этой акции другие — скорее всего политические, а не сугубо экономические. Это давление на энергетический блок в правительстве, возможно, на президента Украины, и также возможно, что это элемент давления на Ахметова", — считает Бортник.

Проверка власти

О скрытых причинах блокады Донбасса говорит и политолог Алексей Якубин.

"На самом деле тут, скорее, стоят некие экономические интересы, в первую очередь, каким образом дальше перераспределять потоки, связанные с теневым сектором, который есть в зоне АТО, кто это будет контролировать, и кто получает ключевые ресурсы. И, наверное, здесь есть и аспект, связанный с энергетической отраслью: теперь ставится под вопрос, будет ли Украина закупать уголь из шахт, которые расположены на территории самопровозглашенных республик, и если будет, то каким образом будет его завозить, или она откажется от этой практики. Мне кажется, что батальоны здесь играют роль агентов экономических интересов тех, кто хотел бы повлиять на этот процесс или получить какую-то свою долю в этом процессе", - сказал политический эксперт.

Кроме того, по мнению политтехнолога, в заявлении о начале блокады Донбасса добробатами есть и некая проверка власти, насколько она будет готова поддерживать свое легитимное право на применение силы.

"Если власть в данном случае разрешит этим батальонам диктовать свои условия, то это покажет, в том числе и в глазах международного сообщества, что наша государственная власть очень слаба. Потому что в действительности то, что говорят эти батальоны, — это во многом посягательство на суверенную функцию государства. Руководители этих батальонов, когда они делают подобные заявления, должны понимать, что это граничит с посягательством на функции, которые может выполнять только государство", — считает Якубин.

Готовимся к выборам

Вместе с тем, как утверждает политолог Андрей Золотарев, особых политических последствий действия "Донбасса" по блокаде неподконтрольных территорий иметь не будут. По его словам, в этом замешаны очень большие деньги, поэтому, пошумят и успокоятся.

"Линия соприкосновения — более 400 км, как батальон "Донбасс", который, по-моему и не полного состава технически реализует эту акцию? Поэтому это политическое заявление. Сейчас существует баланс сил между "партиями войны" и "партиями мира" в украинском политикуме. С учетом последних заявлений секретаря СНБО Турчинова, и заявлением батальона "Донбасс", что они будут осуществлять блокаду, по сути, это акции, которые ставят под вопрос Минские соглашения", — сказал политолог.

Также эксперт не исключил, что заявление о блокаде Донбасса может быть пиар-акцией народного депутата Семена Семенченко.

"Это вполне может быть попыткой Семенченко напомнить о себе. В воздухе запахло досрочными выборами — подготовка к ним уже началась", — подытожил Золотарев.