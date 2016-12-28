Киев увеличит число силовиков на всех КПВВ в Донбассе

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Власти на праздники увеличат численность персонала на всех контрольно-пропускных пунктах в Донбассе, чтобы разгрузить очереди и максимально содействовать жителям в пересечении линии соприкосновения, сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"На новогодние и рождественские праздники на всех КПВВ в Донбассе будет увеличено количество персонала, чтобы разгрузить очереди и максимально содействовать гражданам проходить эти блокпосты. В наиболее нагруженных КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Майорске будут увеличены смены, увеличат своих представителей все службы: и пограничники, и фискалы, и СБУ (Служба безопасности Украины — Ред.)", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Также она отметила, что жителям разрешат перевозить личный багаж весом до 75 килограммов.

"Сегодня получила важную позитивную новость от руководства пограничной службы, что на днях было проведено специальное межведомственное совещание с участием МВД, Госпогранслужбы, СБУ, фискалов, Минобороны, на котором все эти ведомства договорились об увеличении количества персонала на праздники. Это важно в первую очередь для простых граждан", — сообщила Геращенко.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.