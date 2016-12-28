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Кабмин принял "дорожную карту" по информационной реинтеграции Донбасса

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Донбасс: снова блокада, снова импровизация (131)

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Как сообщает Мининформполитики, стратегия должна предусмотреть шаги по созданию "эффективной системы государственной коммуникации с жителями Донбасса, которая бы способствовала преодолению дистанции между ними и Украиной".
Кабинет министров Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Кабмин утвердил дорожную карту по разработке стратегии информационной реинтеграции Донбасса, сообщила в среду пресс-служба Мининформполитики.

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"Сегодня во время заседания Кабинета министров Украины члены правительства единогласно поддержали "дорожную карту" разработки стратегии информационной реинтеграции Донбасса, разработанную министерством информационной политики Украины", — говорится в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что стратегия должна предусмотреть шаги по созданию "эффективной системы государственной коммуникации с жителями Донбасса, которая бы способствовала преодолению дистанции между ними и Украиной".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.

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