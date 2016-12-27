Ополченцы обстреляли Марьинку из гранатометов - штаб АТО

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Военнослужащие заявили о 37 случаях нарушения режима прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

"Всего состоялось 37 обстрелов", — сообщает пресс-центр спецоперации на своей странице в Facebook.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении по Широкино огонь велся из танкового вооружения, артиллерии калибром 122 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП. Талаковка и Широкино, утверждают силовики, также были обстреляны из минометов, а Марьинка, Павлополь, Водяное — из гранатометов и пулеметов.

"С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино", — заявили силовики.

На донецком направлении, утверждают украинские военные, из минометов было обстреляно Луганское, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Авдеевка, Опытное, Южное, Зайцево и Луганское. На луганском направлении, утверждает пресс-центр операции, из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.