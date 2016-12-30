Ополченцы обстреляли Широкино из минометов - штаб АТО

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 45 раз открывали огонь по позициям силовиков.

"За минувшие сутки произошло 45 обстрелов", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков, опубликованном в Facebook.

Как заявили в пресс-центре, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Красногоровку, Талаковку, Широкино, Старогнатовку, Павлополь, Гнутово и Водяное из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении, по утверждению украинских силовиков, огонь велся из гранатометов и минометов по позициям в районе Луганского, Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Верхнеторецка. В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов и гранатометов ополченцы обстреляли село Малиновое, Новозванивцу и Станицу Луганскую.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.