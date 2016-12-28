Луценко приравнял киевских предпринимателей к героям АТО

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Человек, который "поставил киоск и выживает", является не меньшим героем, чем военнослужащие в зоне АТО. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Эспрессо.TV".

"Люди, которые будут торговать в законных пределах — наши герои. Человек, который поставил киоск и выживает, является не меньшим героем, который на фронте держит линию. Сегодняшний предприниматель, который законно работает в городе Киеве или по всей Украине, является не меньшим героем, чем солдат, который обороняет наш фронт. И те, и те строят нашу страну", — сказал Луценко во время брифинга с мэром Киева Виталием Кличко в среду.

Напомним, с начала декабря в Киеве, в том числе и на "Политехе", продолжается масштабный снос киосков и МАФов. Способ борьбы с незаконными "ларьками", избранный муниципальной властью, уже спровоцировал массовые акции протеста и митинги предпринимателей.