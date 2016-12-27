Предприниматели должны перейти из МАФов в коммунальные помещения - Михайленко

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков о сносе торговых киосков.

"Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", — написал генпрокурор на своей странице в Facebook.

При этом Луценко подчеркнул, что "ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями — недопустимы". Как известно, в последнее время в разных районах Киева фиксировалось принудительный снос МАФов, часто с потасовками и пострадавшими.

Депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Владислав Михайленко высказал свое видение решения проблемы МАФов в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Чтобы у нас действительно развивался малый и средний бизнес, город должен просто предлагать нормальную альтернативу. Она в городе есть. Это коммунальное имущество, тысячи метров коммунального имущества, которое фактически простаивает, за которое город не получает средств, и предприниматели не получают выгоды, и люди не получают выгоды. Эти готовые коммунальные метры должны просто использоваться для того, чтобы те предпринимателей, которые не желают продолжать свою работу в МАФах по тем или иным убеждениям, они могли бы перейти в коммунальное имущества, в дальнейшем арендовать или приватизировать, как им заблагорассудится. Я думаю, что это нормальная альтернатива. А эти базарные войны надо уже просто прекращать", — отметил депутат.

Напомним, ранее в столице снесли несколько рынков с МАФами. Демонтаж на Политехе и Оболони проходил ночью, на Троещине — днем. При сносе строительного рынка на Харьковском массиве между предпринимателями и неизвестными лицами спортивной наружности произошли столкновения.