На Троещине в Киеве Mercedes "приземлился" на МАФы в переходе

В Киеве на Троещине водитель Mercedes не справился с управлением, в результате чего авто вылетело с дороги, пролетело около 25 метров и приземлилось на крышу одного из МАФов, которые находятся вблизи подземного перехода.

Как сообщает газета "Сегодня", авария произошла на перекрестке проспекта Владимира Маяковского и улицы Теодора Драйзера. Отмечается, что "неадекватный водитель Mercedes" пытался убежать, но его задержали свидетели и патрульные.

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"Мужчина получио ссадины, ушибы и ЗЧМТ. Тяжелых травм нет", – пишет издание.

Отметим, ДТП на этом перекрестке с круговым движением происходят регулярно.