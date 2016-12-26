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Луценко поручил прокуратуре отреагировать на снос МАФов в Киеве

Тема:

Киев - поле битвы Кличко и бизнеса (150)

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Юрий Луценко подчеркнул, что МАФы можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества. По его мнению, ночные зачистки недопустимы.
Демонтаж МАФов и горящие шины у метро Харьковская в Киеве
facebook.com/d.chygryn

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков при сносе МАФов.

Демонтаж МАФов на столичной Оболони
УНИАН
Бурная ночная жизнь Киева: снос МАФов, бульдозеры, балаклавы, драки

"Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества.
Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями — недопустимы", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в столице снесли несколько рынков с МАФами. Демонтаж на Политехе и Оболони проходил ночью, на Троещине — днем. При сносе строительного рынка на Харьковском массиве между предпринимателями и неизвестными лицами спортивной наружности произошли столкновения.

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