Луценко поручил прокуратуре отреагировать на снос МАФов в Киеве

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков при сносе МАФов.

"Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества.

Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями — недопустимы", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в столице снесли несколько рынков с МАФами. Демонтаж на Политехе и Оболони проходил ночью, на Троещине — днем. При сносе строительного рынка на Харьковском массиве между предпринимателями и неизвестными лицами спортивной наружности произошли столкновения.