На рынке у метро "Харьковская" в Киеве произошли столкновения

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Столкновения произошли между предпринимателями и группой людей спортивной наружности на строительном рынке у станции метро "Харьковская" в Киеве, есть пострадавшие, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром возле метро "Харьковская" на Ревуцкого,40 неизвестные в камуфляже и балаклавах начали сносить строительный рынок.

"Противостояния предпринимателей строительного рынка Харьковский и титушек в Киеве продолжается. После того, как так званые "титушки" бросались камнями, мужчина получил ранения ноги. Работники рынка просят носилки", — сообщает vedomosti-ua.com.

Вместе с тем паблик по противодействию незаконному строительству сообщает о нескольких пострадавших.

"Появились первые травмированные во время штурма рынка на Харьковском. Все эти "боевые действия" ради строительства ЖК "Лебединое". Для возведения которого также будет засыпана часть озера", — сообщается в Facebook.

vedomosti-ua.com Столкновения на месте сноса строительного рынка у станции метро "Харьковская"

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Как сообщалось ранее, на днях в ходе ночного сноса киосков на КПИ произошли столкновения.