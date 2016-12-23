Сносят только "нелегалов". Панчий о демонтаже МАФов в Киеве

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Пять человек пострадали — двое полицейских и трое гражданских — во время сноса киосков возле столичной станции метро "Политехнический институт". Там в ночь на четверг, 22 декабря, произошли столкновения между владельцами МАФов и представителями благоустройства, которые прибыли для демонтажа торговых точек.

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Большего количества пострадавших удалось избежать благодаря вмешательству полиции. Около 150 правоохранителей заступили на охрану общественного порядка на улице Политехнической.

Почему в Киеве продолжаются постоянные конфликты вокруг сноса МАФов, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал первый заместитель директора департамента благоустройства Киевской горгосадминистрации Тарас Панчий.

(публикуется на языке оригинала)

Чи мали працівники благоустрою законні підстави для демонтажу кіосків біля метро "Політехнічний інститут"? Хто давав таке розпорядження?

— Спочатку, взагалі роботи проводив район, РДА, Солом’янська. Оскільки була заборона департаменту благоустрою, комунального підприємства "Благоустрій" вживати будь-які дії з демонтажу, там було рішення суду, тобто там був конфлікт між підприємцями, і було рішення суду заборонити вживати будь-які дії департаменту благоустрою і КП. Але згідно з розпорядженням №121 РДА наділені окремими повноваженнями у сфері благоустрою. І роботи здійснював Солом’янський ШЕУ.

Пізніше, коли вже почали встановлювати нові об’єкти, для департаменту благоустрою це як поява нових об’єктів, тоді вони вже діяли згідно з правилами благоустрою, а точніше пунктом 13 правил благоустрою чітко прописаний процес демонтажу.

Власників кіосків попереджали про демонтаж їхніх точок? Кіоски на Політехнічній дійсно працювали нелегально?

— Взагалі, процедура демонтажу передбачає вручення припису, це є документ суворої звітності, у нього є номер, кожен інспектор отримує приписи під підпис. Припис вручається підприємству, або наклеюється на споруду, яка діє незаконно, з вимогою, наприклад, надати довільні документації на розміщення певної споруди.

Якщо це нововстановлений об’єкт, термін – один день. Якщо це давнішній об’єкт, то там термін три дні. Якщо не надається дозвільна документація, тоді приймається рішення департаменту благоустрою, надається відповідне доручення комунальному підприємству про демонтаж даної споруди. І тоді вже комунальне підприємство виїжджає з цим дорученням і проводить демонтаж даного об’єкта.

Які дозвільні документи взагалі потрібно на тимчасові споруди? Тут є два види. Взагалі, потрібен паспорт прив’язки, або договір оренди земельної ділянки з відповідним цільовим призначенням. Але оскільки зараз дійсно вже розроблена комплексна схема, проводяться конкурси, і наприклад вже оформляються паспорти прив’язки, і в перехідному періоді є розпорядження КМДА, що підприємці, які сплатили пайову участь, які уклали договори про сплату пайової участі з департаментом містобудування і архітектури, отримали інформаційні талони – такі об’єкти не демонтовані.

По документації підприємця, у якого є тимчасова споруда, повинен бути або інформаційний талон зі сплатою пайової участі, або другий момент: договір оренди земельної ділянки з відповідним цільовим призначенням. Або відповідно паспорт прив’язки на тимчасову споруду. Всі інші об’єкти, тимчасові споруди в Києві, які не мають цих документів, це є незаконні споруди на території Києва.

На підставі чого судочинці винесли рішення про заборону будь-яких дій поблизу метро "Політехнічний інститут"?

— Там знаходиться кілька об’єктів, і між самими підприємцями там виник спір. І там один підприємець подав на іншого підприємця там в суд. І суд прийняв рішення, оскільки йде судовий процес, департаменту благоустрою і комунальному підприємству не здійснювати жодних заходів. Але суд йде вже не один рік, і я думаю, він би ще йшов також не один рік. І це така своєрідна схема, щоб департамент благоустрою не вживав заходи. Але РДА мала право вживати такі заходи і от вона це зробила.

Треба згадати скандальне знесення МАФів на Оболоні. Власники деяких з них скаржилися, що мали усі дозвільні документи, а їх кіоски просто зрівняли з землею. Це відповідає дійсності?

— Перш за все, департамент благоустрою, ми всі є держслужбовці і якщо ми будемо здійснювати якісь незаконні дії, це тягне за собою кримінальну і адміністративну відповідальність. Повірте, що жоден з держслужбовців не прийме незаконне рішення. Щодо безпосередньо Оболоні, у них також були відсутні дозвільні документації. Як стверджують підприємці, що у них є право власності, яке отримане через рішення суду, але є у нас відповідні підстави, наприклад, згідно з розпорядження, всім капітальним спорудам в Києві присвоюється поштова адреса. І є певна якась процедура для того, щоб з'явилася капітальна споруда.

Наприклад, перше питання: повинна бути там земля на початку будівництва, на введення в експлуатацію, на відповідну, якщо є земельна ділянка і там побудований об’єкт капітальної споруди, це є капітальна споруда. Або другий момент, можливо, колись давно будувалися капітальні споруди, і їм також присвоювалися поштові адреси згідно з розпорядженням. Інспектор вийшов на місце, бачить, що на вигляд це тимчасова споруда, він вручає припис, і документація не надана, оскільки це тимчасова споруда, ми демонтуємо такі об’єкти.

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Капітальні споруди департамент благоустрою не демонтує. На Оболоні також була відсутня дозвільна документація, тому і відбувся там демонтаж.

Ранее председатель общественной организации "Барви життя" Лидия Гончаренко в эфире "ГС" заявила, что если процесс сноса МАФов в столице не перевести в правовое русло, то стычки между предпринимателями и коммунальщиками будут становиться более масштабными и жестокими.