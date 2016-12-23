Провал на всех фронтах. Сокрушительные поражения украинской дипломатии

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

День работников дипломатической службы отмечают 22 декабря. Однако сегодня украинская дипломатия переживает не лучшие времена, на внешнеполитических фронтах особыми победами похвастаться мы не можем.

Еврооптимизм понемногу заканчивается тем, что впервые в официальном документе ЕС зафиксировал отсутствие на сегодняшний день перспективы членства Украины в Евросоюзе, ранее этот вопрос просто выносился за скобки. Безвизовый режим тоже никак не могут завоевать. Экономическая составляющая в отношениях Украины с ЕС также отодвинута на второй план.

Центр принятия внешнеполитических решений сместился, уже он находится не в МИДе, а в АП. Министр иностранных дел — это чело-век, который идет полностью в фарватере президента.

Подробнее о проблемах украинской дипломатии в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал председатель Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

Действительно ли на сегодня внешнеполитические позиции Украины настолько плохи?

— Еще два года назад под влиянием российской агрессии о проявлениях анемии дипслужбы говорить было за пределами политической культуры, год назад об этом говорили уже многие, а сейчас это уже фактически является фактом, который мало кто ставит под сомнение, что, к сожалению, у нас сплошные поражения в сфере внешней политики.

Мы испортили отношения с США, мы потеряли европейскую перспективу, и заявление Совета ЕС по соглашению об ассоциации является абсолютно позорным. Мы не смогли найти новых друзей и новые рынки сбыта наших товаров на рынке стран Азии, Африки, Латинской Америки.

О России уже не говорим, поскольку фактически уже скоро три года, а ни одного серьезного, системного шага для того, чтобы дипломатическими путями не допустить, а затем урегулировать конфликт на востоке Украины и вернуть контроль над всей нашей территорией, не было сделано.

Здесь есть ряд причин. От конституционных: у нас все же дуализм исполнительной власти, и таких примеров как у нас, когда министр иностранных дел имеет другую процедуру назначения, чем другие министры, нет в мире. Поэтому если говорить о том, что сделать для того, чтобы как-то вывести дипломатическую службу из нынешнего тупика, то нужно говорить как о законодательном решении, включающем изменения в Конституцию, новый закон о дипломатической службе, новые положения о МИД, введение новых правил работы дипслужбы, так непосредственно и о политических решениях, которые должны быть подготовлены министерством и, без-условно, должно быть согласованы с президентом, который по Конституции полностью отвечает за внешнюю политику.

К сожалению, пока нет ни политической готовности, ни практического желания со стороны руководства МИД делать любые шаги. Такое впечатление, что господина Климкина и его команду вполне устраивает нынешнее положение дел.

Почему сегодня такая проблема с МИД? Смена министра иностранных дел изменит ситуацию?

— Я думаю, что здесь личностный фактор является очень важным. Господин Климкин, к сожалению, не только не оправдал наилучших пожеланий, он оказался значительно хуже министром, чем даже самые худшие ожидания, поэтому я думаю, что даже смена министра в значительной мере улучшит ситуацию.

Та ситуация, которая сейчас сложилась в МИД, это в определенной степени деморализация. Например, те, кто хоть немного знакомы с работой министерств, могут понять, что это такое, когда в течение почти двух лет ни разу не собиралась коллегия МИД, которая, как правило, собирается раз в месяц, раз в два месяца, и принимает важнейшие решения в работе министерства.

Фактически вся история МИД предусматривала проведение еженедельно совещаний руководящего состава министерства. Их сейчас не существует как института. То есть нет связи между министром, как головной мозг дает импульсы по всей системе, и практически всем составом министерства.

Есть несколько людей, которые работают лично с министром, а все министерство фактически исключено из системы обработки и принятия решений. Даже изменение личности министра в этой ситуа-ции может значительно улучшить министерство. Но бесспорно, для того чтобы увидеть тот уровень, который мы сейчас видим даже в той же польской дипломатии, здесь нужны, кроме личных изменений, еще и изменения законодательные, изменения функционирования.

Ранее экономист Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что непредоставление Украине безвизового режима с Европейским Союзом негативно скажется на рейтинге правящей верхушки государства.