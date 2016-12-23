Нереальные цифры. Почему украинцам не стоит ждать стабильных цен

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Национальный банк Украины обнародовал основные направления денежно-кредитной политики НБУ на 2017 год и среднесрочную перспективу. Помимо планов в 2017 году выдержать годовой уровень инфляции на уровне 8% ± 2 п.п (декабрь к декабрю предыдущего года), регулятор намерен с помощью инструментов инфляционного таргетирования достичь к 2020 году уровня инфляции в 5%±1 п. п.

Вторая помеха на пути к раю стабильно низкого роста потребительских цен – нестабильный курс гривны. О таком тренде как девальвация гривны не стоит забывать ни в следующем году, ни после него. Эксперты прогнозируют медленную, но все же девальвацию гривны, которая может стать резкой в случае форс-мажорной ситуации.

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Неоконченная пьеса для "Привата"

Процесс управляемого банкротства "ПриватБанка" под видом национализации и перспектива выведения банка с рынка станет главным фактором, который помешает достичь ближайшей цели НБУ – роста ВВП до 3% и инфляции на уровне 8% в новом, 2017 году.

Решение о национализации "ПриватБанка" грозит как очередной девальвацией, так и ростом потребительских цен. Валютный рынок на изменение формы собственности банка отреагировал ростом курса доллара. В обменниках стоимость американской валюты выросла, например, до 27,5 грн за доллар. Это колебание было кратскосрочным, и курс постепенно возвращается ближе к привычному 26,6-27 грн, но впереди еще новогодние праздники и связанная с ними сезонная нестабильность курса.

В 2016 году доллар резко прибавил в цене именно в течение января, и никто не поручится, что этот сценарий не повторится в новом году.

Кроме того, все выплаты депозитов граждане направляют на покупку валюты, а в "ПриватБанке", видимо, идет их отток, несмотря на бодрые новости от НБУ. Регулятор за один только раз выдал 15 млрд гривен на поддержание стабильности банка (без учета 116 млрд грн, которые еще предстоит влить в 2017 году).

Экономист Виктор Скаршевский не исключает дополнительного спроса на валюту среди бывших вкладчиков "Привата".

"В "ПриватБанке" насчитывается 150 млрд гривен – это депозиты физлиц, из них 80% – это срочные вклады, которые можно снять только после окончания срока действия депозитного договора, но оставшаяся часть – это 30 млрд гривен.



Теоретически, если вкладчики не доверяют "ПриватБанку" и не знают, что с ним будет дальше, они могут прийти и потребовать эти деньги к выплате. Эти 30 миллиардов гривен, или миллиард долларов, повлекут дополнительный спрос на валюту, что может стать толчком для резкой девальвации гривны.



Как показывает практика предыдущих выплат из Фонда гарантирования вкладов физлиц, гривны, которые снимаются с вкладов, тут же конвертируются в валюту", – пояснил Скаршевский.

К сожалению, в 2017 году ожидается и дальнейшее сокращение валютных поступлений, что приведет к дополнительному давлению на курс гривны. Согласно прогнозу Национального банка Украины в 2017 году дефицит текущего счета платежного баланса Украины увеличится до 2,9 млрд долларов США.

"Вместе с чувствительностью потребительского импорта к повышению внутренних номинальных доходов это обуславливает наличие постоянных рисков роста дефицита текущего счета платежного баланса. По прогнозу Национального банка, он может увеличиться от 0,2 млрд дол. США в 2015 году до 2,5 млрд в 2016 году и 2,9 млрд в 2017 году", – сообщается в докладе регулятора.

Снижение валютных поступлений не только повышает курс доллара и, соответственно, ослабляет гривну – национальному банку тоже нужно пополнять резервы для расчетов по внешним обязательствам.

Дефолт – вместо снижения инфляции

Планы по снижению инфляции в 2018-2020 годах до 5% за год, которые НБУ заявил в целях своей политики, не выдерживают критики. В настоящее время главным препятствием на пути регулятора стоит конъюнктура мировых рынков сырьевых товаров – она пока не в пользу украинского экспорта.

А второй угрозой – внутренней – является отсутствие экономического роста, что также ведет не к снижению потребительских цен, а к их росту, поскольку в конце цепочки стоит сокращение платежеспособного спроса.

"По поводу инфляции важно понимать риски, их на сегодняшний момент два. Первый – внешнеэкономическая конъюнктура, украинская экономика зависит от импорта и цены на потребительские товары определяются с учетом курса. Если происходит девальвация гривны, это отражается на ценах. Более 50% товаров – это импорт, и в случае плохой внешнеэкономической конъюнктуры, гривна будет девальвировать, а цены расти, и Нацбанк противопоставить этому ничего не может", – отметил Виктор Скаршевский.

Он также отметил, что в Основах денежно-кредитной политики НБУ есть еще один интересный постулат: регулятор признает, что достижение целевых показателей по инфляции может иметь сдерживающее влияние на экономический рост как кратскосрочное, так и долгосрочное.

"Приоритетом в данном случае для Нацбанка является инфляция, а не экономическое развитие", – добавил экономист.

Кроме того, вторым риском является риск государственного дефолта.

"Если смотреть на перспективы экономики до 2020 года, то до этого момента в Украине может еще произойти государственный дефолт. В течение 2018-2020 годов резко увеличиваются выплаты по внешнему долгу, Украине нужно будет выплатить за три года 22 миллиарда долларов основной суммы и процентов, а резервы НБУ составляют 15 миллиардов долларов.



При этом прямые иностранные инвестиции в Украину не идут, а внешние рынки для украинских товаров закрыты. Если будет дефолт либо очередная реструктуризация, будет очередная девальвация гривны и рост цен и ни о каких целевых показателях 5% не будет и речи", – считает Скаршевский.

Вместо сдерживания роста цен НБУ провоцирует их рост. Национализация "ПриватБанка", за состояние которого отвечать должен НБУ, а не все население своими налогами, станет, возможно, одним из основных факторов девальвации гривны в ближайшей перспективе. И о 8% инфляции в 2017 году, видимо, тоже стоит забыть.