В конфликте вокруг демонтажа МАФов в Киеве пострадали пятеро - полиция

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. В столичную полицию поступило пять сообщений врачей о помощи пострадавшим в ходе очередного сноса МАФов в районе станции метро "Политехнический институт", из них двое — работники полиции, информирует отдел коммуникации полиции Киева.

Ранее сообщалось, что во время очередного сноса МАФов в районе станции метро "Политехнический институт", который традиционно случился ночью, произошли столкновения между коммунальщиками, которых охраняла полиция, и владельцами киосков, которых поддерживали активисты.

Как отмечается, также поступило более десяти сообщений об этих событиях. Все сведения соответствующим образом зарегистрированы, решается вопрос о правовой квалификации событий, добавили в полиции.

"Согласно информации Киевской городской государственной администрации о проведении демонтажных работ, около 150 правоохранителей заступили на охрану общественного порядка на улице Политехнической", — сказано в сообщении.

"Когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства. Вскоре на место происшествия прибыл народный депутат Украины с группой лиц. Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. В результате демонтажные работы не проводили и через некоторое время участники событий разошлись", — добавили в пресс-службе.

С начала декабря в Киеве, в том числе и на "Политехе", продолжается масштабный снос киосков и МАФов. Способ борьбы с незаконными "ларьками", избранный муниципальной властью, уже спровоцировал массовые акции протеста и митинги предпринимателей.

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