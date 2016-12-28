Добробаты не участвуют в сносе МАФов в Киеве - Аваков

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Бойцы добровольческих батальонов не участвовали при сносе МАФов на строительном рынке у метро "Харьковская" в столице, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Как правило, добровольческие подразделения — это подразделения МВД, которые воевали на войне. А те, кто надевает камуфляж и выходит на рынки и торгует интересами, или в пользу торговцев, или в пользу тех, кто сносит, — я их не отношу к ветеранам добровольческого движения", — цитирует Авакова "Укринформ".

Он также уточнил, что обсудил проблему сноса киосков с мэром Киева Виталием Кличко.

"Я разговаривал с мэром Киева Кличко, который, собственно, и составляет все эти генеральные планы вместе со своей мэрией, какой должна быть торговля. И мы с ним обсуждали то, чтобы такого рода вещи вносили меньший диссонанс и было меньше такого рода столкновений и эмоций", — заявил министр.

Напомним, во время сноса рынка на Харьковском произошли массовые столкновения.