Кличко: Киев будет городом парков и скверов, а не МАФов

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Демонтаж незаконно размещенных МАФов в Киеве продолжится, заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Когда я баллотировался на пост мэра, одним из ключевых моих задач была, в частности, борьба с МАФами. Ведь, город – давайте говорить откровенно – просто загажен незаконными торговыми ларьками. Современный город не должен напоминать базар. – И моя задача – систематизировать торговлю на улицах города", – подчеркнул городской голова.

Кличко отметил, что в Киеве большое количество торговых площадей, в частности на первых этажах жилых домов, которые сдаются в аренду.

"И знаете почему эти площади пустуют? Потому что владельцам МАФов гораздо дешевле незаконно их установить, не платить за аренду и самовольно подключиться к электросетям. Понятно, что для них так выгоднее, однако это — не цивилизованный способ ведения бизнеса, а обычный захват территории и использования ресурсов города", – отметил мэр.

Кличко напомнил, что на сайте городской администрации есть карта размещения законных МАФов, которые платят долевое участие и приносят средства в бюджет города.

"Ранее незаконных Мафов было около 20 тысяч, и мы уже демонтировали более 7 тысяч из этих незаконных сооружений. Да, их осталось еще более 10 тысяч, из которых 6,5 тысяч – незаконные. Поэтому бой за свободные улицы продолжается, и мы отступать не собираемся", – отметил мэр Киева.

Что же касается снесенных МАФов возле метро "Политехнический институт", Кличко отметил, что там были снесены только незаконные торговые точки, которые преграждали выход из сквера возле лицея.

"На месте снесенных МАФов будет сквер. Я неоднократно подчеркивал, что Киев будет городом парков и скверов, а не МАФов", – подчеркнул мэр.

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С начала декабря в Киеве, в том числе и на "Политехе", продолжается масштабный снос киосков и МАФов. Способ борьбы с незаконными "ларьками", избранный муниципальной властью, уже спровоцировал массовые акции протеста и митинги предпринимателей.