Войны с МАФами в Киеве нет, есть наведение порядка – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков при сносе торговых киосков.

"Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", - написал генпрокурор на своей странице в Facebook. При этом Луценко подчеркнул, что ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями – недопустимы.

Как известно, в последнее время в разных районах Киева фиксировались принудительные сносы МАФов, часто с потасовками и пострадавшими.

Можно ли вообще избежать конфликтных ситуаций во время демонтажа киосков, что для этого должна делать власть, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Владислав Михайленко.

(текст публикуется на языке оригинала) УНИАН Бурная ночная жизнь Киева: снос МАФов, бульдозеры, балаклавы, драки

Ольга Коцько в ефірі "ГС" заявила, що Білоцерківцю і Панчію вигідно, щоб цього секонд-хенду не було. Яким чином ви можете прокоментувати таку заяву?

— Тут немає чого коментувати. Боротьба вже досить давно відбувається. Вже ні в кого немає ілюзій, всім абсолютно зрозуміло, що є великі компанії-мережовики, люди, які володіють тисячами МАФів в буквальному сенсі і яких дуже не задовольняє, коли вони втрачають кошти. Вони не мають нічого спільного ні з малим, ні з середнім бізнесом, вони мають величезні кошти для серйозних медіа-кампаній, для мітингів та іншої війни. Єдине, що в цій проблемі насторожує, що вони використовують малих підприємців, які дійсно мають по дві-три точки реалізації своїх товарів, на які вони кормлять свої сім’ї, їх використовують просто як пішаків, кидаючи фактично на амбразуру у своїх війнах, коли вони воюють за десятки мільйонів гривен щомісячних надходжень. Тут найголовніше, що має зробити місто, і я вважаю, що в найближчий час саме таким підприємцям, які не мають на меті просто зробити монополії на цьому базарному ринку, а просто мають накормити свої сім’ї, щоб їм жилось добре і щоб у нас дійсно розвивався малий та середній бізнес, місто має просто пропонувати нормальну альтернативу. Вона в місті є: це комунальне майно, тисячі метрів комунального майна, яке фактично простоює, за яке ні місто не отримує коштів, ні підприємці не отримують зиску, ні люди не отримують зиску. Ці готові комунальні метри мають просто використовуватись для того, щоб тих підприємців, які не бажають продовжувати свою роботу в МАФах з тих чи інших переконань, вони могли б перейти в комунальне майно, в подальшому орендувати чи приватизувати, як їм заманеться. Я думаю, що це нормальна альтернатива. А ці "базарні" війни треба вже просто припиняти.

Про які саме майданчики ви говорите?

— На єдиному розумному порталі міста Києва є відкритий реєстр комунального майна, яке місто передає в оренду. В подальшому його можна приватизовувати. Це ті, хто добре знають законодавство. Є нарікання з боку підприємців саме малих, тому що я з багатьма спілкувався, пропонував їм цю ідею, розповідав про передачу комунального майна. Вони мені розповідали про десятки випадків, коли не все майно зазначається в цих реєстрах, зацікавлені в цьому рядові чиновники, які просто отримують зиск від того, що це майно простоює або передають його за фіктивними договорами оренди. Я думаю, що треба просто об’єднуватись під тими підприємцями, які хочуть легально працювати на території міста, робити цей реєстр повністю відкритим, робити процедуру передачі комунального майна в оренду максимально прозорою для того, щоб не наживались якісь царьки, чиновники, а для того, щоб кошти попадали в бюджет. І ці люди, які дійсно працюють для того, щоб кормити свої сім’ї, вони мають перестати бути пішаками в руках монопольників, в руках мереживіків, які мають тисячі МАФів і хочуть просто з тіньового обороту отримувати десятками мільйонів гривень прибутків, вони мають нормально вести бізнес, нормально кормити свою сім’ю.

Генпрокурор Юрій Луценко доручив прокуратурі Києва дати правову оцінку діям правоохоронців та комунальників під час демонтажу МАФів у Києві. Яку відповідь слід очікувати від столичної влади?

— Позиція генпрокурора абсолютно зрозуміла. Він чітко зазначає, що демонтаж МАФів в місті має відбуватись тільки після попередження. Вже десятки, сотні, тисячі разів зазначалось, що без попереднього попередження, без попереднього надання акту, без відкритого реєстру, який вивішується на сайти КМДА, нічого не демонтується. Ці інсинуації просто мають закінчитись.

На Оболоні були МАФи законно демонтовані? Вивішено за місяць на сайті?

— Підприємцям вручався акт. Питання щодо їх знесення тривало, мабуть, роки два чи три.

Акт вручався саме підприємцям? facebook Комитета противодействия незаконным стройкам ФОТО. Снос МАФов в Киеве: погром на строительном рынке у метро "Харьковская"

— Коли інспектор благоустрою приїздить на місце, він завжди питає власника МАФа, оскільки, як правило, ці споруди незаконні і встановити власника неможливо, звісно, що на місці йому треба вірити людині, яка перед ним стоїть. Для того щоб не було цього конфлікту, цього обману, щоб не можна було сказати, що вручили неправильній людині, копію акта, інспектор, як правило, просить повісити на цю незаконну споруду або сам туди вивішує. Також це все дублюється на офіційному сайті, тобто є табличка з фото фіксацією об’єктів, яку інспектор з благоустрою після того, які він вручив відповідний акт, вносить до єдиної електронної бази, і кожен підприємець може з цим ознайомитись. Більше того, про це виносить рішення спеціальна комісія, на якій присутні і представники громадської ради, і представники громадських організацій, і про засідання комісії заздалегідь повідомляється, тобто усіма можливими способами ця інформація повідомляється. МАФи біля метро "Оболонь" стояли на місці, де раніше був фонтан, і переважна більшість оболонців просто хоче, щоб той фонтан був відновлений, власне, для чого проводився демонтаж, і вже є проект, будуть передбачені бюджетні кошти на розроблення проекту благоустрою, буде відновлюватись фонтан, буде відновлюватись публічний простір Оболонської площі.

Хіба на Оболонській площі не повинна була будуватись багатоповерхівка?

— Багатоповерхівку якраз хотіли побудувати підприємці. ТОВ "Глорія Трейд", яка була власником цих незаконних споруд, вони намагались їх узаконити шляхом відведення земельної ділянки.

Тобто багатоповерхівки там не буде?

— На цьому місті ні.

Читайте также: Кличко против МАФии Киева. Соцсети обсудили ночные погромы

Ранее председатель общественной организации "Барви життя" Лидия Гончаренко в эфире "ГС" заявила, что если процесс сноса МАФов в столице не перевести в правовое русло, то стычки между предпринимателями и коммунальщиками будут становиться более масштабными и жестокими.