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СБУ прикрыла конвертационный центр в зоне АТО

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Обезглавленная полиция и разгул криминала (226)

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Деятельность межрегионального конвертационного центра с офисом в Рубежном в Луганской области прекратила Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой.
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"Годовой объем "конверта" составлял более 600 млн гривен. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов составляет несколько десятков миллионов гривен. Организаторы "конверта" предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации средств в наличность через ряд зарегистрированных фиктивных фирм", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и по месту жительства его организаторов оперативники СБУ изъяли более 1,1 миллиона гривен, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документацию, которая подтверждает проведение финансовых сделок.

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