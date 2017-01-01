В Донбассе зафиксированы 22 обстрела - штаб АТО

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Донбассе в воскресенье позиции силовиков обстреляли 22 раза. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"Всего зафиксировано 22 обстрела — 13 из них на Мариупольском направлении, 6 — на Донецком и 3 — на Луганском", — говорится в сообщении.

По данным силовиков, на Мариупольском направлении из минометов калибром 82 миллиметра были обстреляны Широкино и Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия — Павлополь, Лебединское, Марьинка, Новотроицкое.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.