Дорожная карта по Донбассу: в основе должна быть позиция Украины – Макитра

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Дорожная карта минских договоренностей уже готова. Правда, пока подготовили только ее базовый проект. Об этом заявил замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев. Также он добавил, что в основе этой дорожной карты минских договоренностей лежит позиция Франции и Германии.

Проект дорожной карты в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Ярослав Макитра.

"Первый вопрос, который возник, а причем здесь позиция Франции или Германии к вопросу, касающемуся внутренней ситуации в Украине? Кроме того, что это должна быть позиция Украины… я думаю, здесь речь идет о том, что в дорожной карте будут предусмотрены условия конституционной реформы и проведения выборов на территории Донбасса, поскольку именно эти позиции особенно педалировала Германия, а именно, их министр Штанмайер", — заявил Макитра.

При этом он напомнил, что в самих минских соглашениях, подписанных разными сторонами конфликта, позиция Франции или Германии не может быть прерогативой.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.