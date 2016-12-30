Порошенко предложил Маккейну посетить Донбасс

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко предложил американским сенаторам Джону Маккейну, Линдси Грэм и Эми Клобучар посетить Донбасс для получения объективной информации, сообщает пресс-служба украинского президента.

В пятницу Порошенко встретился с американскими законодателями в Киеве. Как отмечается в релизе, он "предложил сенаторам совершить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны" и ополченцев, "которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня".

По данным пресс-службы, стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения минских договоренностей и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Также президент наградил Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого Грэма за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США. В свою очередь, Маккейн подтвердил свою решимость относительно предоставления помощи Украине.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.