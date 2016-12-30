Рудяков: урегулирование в Сирии открывает форточку возможностей для Донбасса

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Прямой зависимости между мирным урегулированием в Сирии и урегулированием на Донбассе нет, но есть вещи, в которых могут проявиться опосредованные связи. И возможное достижение мира в Сирии окажет некоторое положительное влияние на ситуацию на востоке Украины. Об этом РИА Новости Украина сказал политолог-международник, директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Со стороны вооруженной оппозиции соглашение подписали семь группировок общей численностью 62 тысячи человек.

Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

По состоянию на утро пятницы известно, что режим прекращения огня соблюдается. Как сообщил РИА Новости сирийский военный источник, сирийская армия прекратила боевые действия на всей территории Сирии согласно договоренности.

В Донбассе очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года. Однако обстрелы продолжаются, ситуация сложная, противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушениях перемирия.

Каковы перспективы процесса мирного урегулирования в Сирии, и может ли он (если окажется успешным) оказать какое-то положительное влияние на решение конфликта на востоке Украины? Отвечая на этот вопрос РИА Новости Украина, Павел Рудяков отметил, что пока трудно строить какие-то конкретные предположения.

"Только-только началось прекращение огня в Сирии, дай Бог, чтобы оно пошло позитивно", — сказал Рудяков, добавив, что "есть факторы, которые могут либо усложнить ситуацию, либо привести к новой дестабилизации".

"Как мне кажется, нет прямой зависимости между сирийским урегулированием, между прогрессом в сирийском урегулировании и тем, что происходит в Донбассе и отсутствием мира на Донбассе.

Но какие-то косвенные связи тут, безусловно, присутствуют. И если Сирия (мирный процесс в Сирии – Ред.) в течение первого квартала 2017 года или в течение полугодия даст позитивный результат… А там есть факторы угрожающие, способные подорвать все эти договоренности и опять вывести процесс мирного урегулирования из-под контроля. Но, в принципе, есть основания рассчитывать и на то, что этот процесс пойдет – особенно после того, как к нему присоединится в качестве одного из новых гарантов Америка – с новой администрацией и новым президентом.

Тогда можно предположить, что для Донбасса это откроет если не окно возможностей, то, по крайней мере, "форточку" возможностей", - сказал политолог.

Он пояснил, что речь идет о возможностях "для того, чтобы и на Донбассе тоже, по крайней мере, началась подготовка для перевода конфликта в процесс реального урегулирования – то ли в минском формате, возможно, измененном, то ли в каком-то другом формате – но уже в виде не игры слов, а реального процесса".

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"Прямой зависимости между урегулированием в Сирии и урегулированием на Донбассе нет, но есть вещи, в которых опосредованные связи могут проявиться…", — отметил Рудяков.

Что касается роли России в Сирии и на Донбассе, то политолог отметил: вряд ли дипломатические усилия (о военных не говорим) РФ в Сирии отвлекают российскую дипломатию от украинских проблем, поскольку "разные обстоятельства обуславливают различный характер попыток урегулирования в Сирии и урегулирования на Донбассе".

"Я думаю, Россия будет продолжать играть роль в урегулировании на Донбассе. И за счет – как бы это сказать покорректнее – за счет усиления позитивной роли, в первую очередь, США, во вторую очередь, крупных европейских партнеров, Германии и Франции, на Донбассе могут произойти уже в первом полугодии 2017 года достаточно серьезные изменения положительного характера с точки зрения поиска мирного решения", — сделал прогноз политолог.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проводится без согласия властей страны.