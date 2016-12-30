Матиос заявил о больших потерях ВСУ в Донбассе

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что потери в Донбассе среди украинских силовиков составили восемь человек.

"Тыловые мыши кололись, пищали, но дальше продолжали жрать кактус "взяток"… только что в Одессе задержали на "горячем" заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм). Каким теперь будет Новый год в семье этого горе-тыловика и его руководства? (А на фронте сейчас потери — 8 военных)", — написал Матиос в пятницу на своей странице Facebook.

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Каких-либо других подробностей относительно потерь ВСУ в Донбассе он не сообщил.

Между тем ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что по состоянию на 16.30 пятницы потери сил АТО на Донбассе в результате боевых действий исчисляются одним раненным военнослужащим ВСУ.

Facebook Анатолия Матиоса

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.