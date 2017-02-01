Николаев: рост цен уже никто не контролирует

РИА Новости Украина

Повышения минимальных зарплат в несколько раз с января 2017 года вызвало опасение у жителей Николаева. Николаевцы ожидают роста цен на продукты. Корреспонденты "Новостей-N" решили отправиться на рынки Николаева, чтобы составить прейскурант цен на товары первой необходимости.

Продавцы, заскучавшие на небогатом в этот день покупателями Центральном рынке, охотно рассказали о ценах на основные группы продуктов.

Мясо

Цены на свинину, хоть не на много, но все-таки изменилась. Свиную шею теперь можно купить за 80-90 грн/кг, осенью ее цена составляла не более 85 грн/кг. А вот цены на мякоть приятно порадовали, вместо осенних 90-95 грн/кг, теперь ее продают, в среднем, за 80 грн/кг. Ребрышки остались с прежней стоимостью – 70-75 грн/кг. Сало, в свою очередь, тоже подешевело: в зависимости от его толщины, можно отдать за килограмм этого продукта от 15 до 60 грн/кг.

Гораздо печальнее оказалась ситуация с говядиной. Цена на мякоть с осени повысилась на 30-40 грн/кг, теперь она стоит не меньше 120 грн/кг. Если же покупать мякоть с косточкой, то это обойдется в 95 грн/кг. Говяжьи грудинка и ребрышки стоят, примерно, 55-60 грн/кг. Такое же состояние цен и на телятину: мякоть возросла в цене на 40 грн и приобрести ее можно за 130 грн/кг.

Что касается цен на курятину, то здесь особых изменений с осеннего периода не наблюдается. Филе предлагают за 70 грн/кг, а бедра за 52 грн/кг.

Молочная продукция

Сопоставив осенние и зимние цены в молочном павильоне, мы определили, что стоимость молочной продукции увеличилась на 5-10 грн/кг. Так, домашнее молоко николаевцы могут купить за 12-15 грн/кг, творог — за 40 грн/кг, за сметану отдадут 30 грн/кг.

Домашние сливки предлагают покупать за 45 грн/кг.

В павильоне с молочной продукцией можно найти и мед. Его цена зависит от вида этого продукта. Например, 0,5 кг "Акации" будет стоить 100 грн/кг, а "Летний" обойдется в 40 грн/кг. За 100 грамм "Цветочной пыльцы" просят 25 грн., а "Прополис" можно купить за 20-60 грн за 100 грамм.

Бакалея

Дальше наш путь пролег рядами с крупами. Еще с лета прошлого года самой обсуждаемым видом бакалейной продукции была гречка. Цена на этот продукт поражала многих и до сих пор не перестает этого делать. Обрадовать покупателей особо нечем, поскольку, обойдя все лавки, мы обнаружили, что стоимость столь популярной гречневой крупы составляет 32 грн/кг. Этот показатель превышает осенний на 5 грн.

А вот любителям иных бакалейных изделий можно порадоваться. Цены на рис начинаются с 17 грн/кг и не превышают отметки 25 грн/кг. Ячневую, кукурузную и пшеничную крупы николаевцам предлагают за 6-7 грн/кг. Килограмм макаронных изделий можно купить за 11-16 грн/кг.

Подсолнечное масло различных фирм колеблется в цене, начиная от 25 грн/кг и заканчивая 32 грн/кг за литр. А вот цена на домашнее подсолнечное масло составляет, в среднем, 35-45 грн за литр. Томатная паста стоит в пределах от 16 до 20 грн/кг.

Цены на яйца привлекают внимание очень многих жителей Николаева. Это и не удивительно: десяток "фабричных" яиц обойдется вам в 21-28 грн. Стоимость на домашние яйца еще выше — 38-45 грн за десяток.

Овощи и фрукты

В павильоне с овощами и фруктами продавцы с радостью поведали нам и цены на свой товар, и рассказали о причинах повышения цен. Ожидаемо было то, что основной причиной такого скачка на овощи и фрукты, оказалось повышение курса доллара, так как зимой большинство овощей и фруктов являются импортными. Зависимость от этого фактора уже стала привычной для продавцов, что не скажешь о покупателях города Николаева.

Цены на витамины значительно увеличились. И теперь забота о собственном здоровье будет стоить николаевцам в разы дороже.

К примеру, килограмм картошки можно приобрести за 6-8 грн/кг, капуста обойдется в 6-7 грн/кг, а морковка и свекла не будет стоить дороже 10 грн/кг. Лук продают за 8 грн/кг, а вот за чеснок придется заплатить 100 грн/кг. Такой не сезонный продукт для зимы, как помидор, предлагают покупать за 60-100 грн/кг, а вот огурец можно купить по цене 66-75 грн/кг. Шампиньоны предлагают покупателям за 30-35 грн/кг. За 80-100 грн/кг можно приобрести болгарский перец.

Так и манили к себе фруктовые витрины. Разнообразие множества названий фруктов сопровождалось и разнообразием цен на них. Так, стоимость бананов составляет от 25 до 28 грн/кг, цена на яблоки колеблется в пределах 15-18 грн/кг.

Апельсины, мандарины, лимоны, в зависимости от сорта и качества, имеют цену 30-35 грн/кг. Грушу предлагают покупать за 40-50 грн/кг, виноград — 120-130 грн/кг. Ананас, в зависимости от размера, стоит 130-150 грн/кг, гранат можно купить за 45-60 грн/кг. За килограмм киви продавцы просят 45 грн, ну а если покупать в корзинках, цена не превысит 40 грн/кг.

Борщ

Особое внимание мы обратили на борщевой набор. Нам стало очень интересно, сколько же обойдется николаевцам зимний борщ.

Итак, берем 500 г капусты (3 грн.), 600 г картофеля (3,60 грн.), 400 г помидоров (24 грн.), 300 г свеклы (3 грн.), 200 г моркови (2 грн.), 200 г лука (1,6 грн.), 700 г свиных ребер (49 грн.). По нашим подсчетам, зимний борщ из продуктов, купленных на Центральном рынке, будет стоить 86,20, что на 13 грн дороже осеннего набора для борща.

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Для корреспондентов "Новостей-N" январское утро начинается не с кофе, а с бодрящей прогулки по рядам рынка "Колос". Своеобразная ревизия цен на товары первой необходимости была произведена с целью дать ответ жителям Николаева на вопрос: "Сколько денег брать для продовольственной закупки?" и показала следующие результаты.

Мясо

Лучшим местом для покупки мяса, без которого не представляет свой дневной рацион практически любой николаевец, остается мясной павильон. Цены на свинину зависят от вида мяса. Так, мякоть стоит от 75грн до 80 грн за кг, шея – 85 грн, рёбра – от 60 грн до 65 грн, подчеревок – 60 грн, балык – 85 грн, сало – от 15 грн до 50 грн.

Мякоть говядины можно найти как за 95 грн, так и за 120 грн за кг. Стоимость курицы также зависит от вида мяса: тушка стоит 39,9 грн, филе – 69,9 грн, бёдра – 52,5 грн, окорочка – 36,9 грн, печень – 48 грн за кг. "Лидером" по цене среди мясной продукции стала домашняя колбаса, стоимость которой стартует от 140 грн за кг.

Мясной павильон радует не только количеством предоставленной продукции, но и ценами на свинину – вкуснейшее мясо с шеи для шашлыка снизилось в цене (по сравнению с летом) на 5-10 гривен. Любителям же курицы придется смириться с подорожанием: цены за филе увеличились на 15 грн, за бедра также нужно будет отдать на 5 грн больше, нежели полгода назад.

Молочная продукция

В павильоне также представлена и молочная продукция. Так, творог можно купить от 35 грн до 40 грн за кг (в зависимости от жирности), сливки – от 35 грн до 40 грн за пол-литра, молоко – от 12 грн за литр. Сливки и молоко за полгода увеличились в цене на 5 гривен.

Овощи

Павильон также порадует покупателей и "островками" зелени из овощей и фруктов. Пучок зелени стоит 10 грн, салат – 300 грн за кг, капуста – 6 грн, пекинская капуста – 15 грн, свекла – 6 грн, лук – 7 грн, грибы – от 35 грн до 40 грн за кг, картошка – 6,5 грн, морковка – 6 грн, крупный перец – 90 грн за кг, чеснок – 100 грн за кг, свежие огурцы и помидоры – от 60 до 65 грн за кг.

Фрукты

Однако при покупке фруктов горожанам стоит иметь в виду, что некоторые фрукты дешевле на лотках вне павильона, например, возле АТБ, или непосредственно вблизи самой остановки "Колос". Так, одинаковыми являются цены на бананы (от 25 грн), гранат (50 грн), хурму (50 грн).

Яблоки, продающиеся на улице, стоят от 10 грн за кг (в то время как в павильоне их стоимость от 15 грн за кг). То же касается и киви (38 грн на улице против 40 грн в павильоне), мандарин (от 25 грн против 35 грн), апельсин (25 грн против 30 грн).

Весомой является разница стоимости лимона – 33 грн на улице, в то время как в павильоне он стоит 40 грн. Однако на лотках вне павильона в это время года невозможно найти виноград, стоимость которого в павильоне 150 грн за кг.

Бакалея

Рынок "Колос" переполнен лотками с бакалеей. Продавцы наперебой зовут подойти именно к ним, чем здорово поднимают настроение.

Рис в среднем стоит 21 грн за кг, гречка – 34 грн за кг, пшеничная крупа – 6 грн, ячневая – 5,5 грн, кукурузная – 7 грн, макаронные изделия – от 13 грн до 17 грн, манка – 10 грн, мука – от 8 грн.

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Цены на крупы остались в большинстве своем такими же, как и полгода назад. Подорожали макаронные изделия, за которые сегодня придется заплатить на 1-2 гривны больше.

Традиционный борщ

И, соблюдая традиции издания, "готовим" борщ. Желающим полакомиться национальным украинский блюдом из продуктов, купленных на «Колосе», следует быть готовым к затратам на 500 г капусты (3 грн), 600 г картофеля (3,5г рн), 300 г свеклы (1,8 грн), 200 г моркови (1,2 грн), 200 г лука (1,4 грн), 700 г свиных ребер (42 грн) и 400 г помидоров (24 грн). В сумме борщ в январе 2017-го года можно приготовить за 76,9 грн, что на 4 грн дороже, чем осенью 2016-го.