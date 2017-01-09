Зарубежье
RSS

Экономика Европы в 2017 году: без катаклизмов

(обновлено: )29
Аналитики указывают на возможность относительно неплохого года в еврозоне с экономической точки зрения, на сохранение роста ВВП, несмотря на риски для финансовой системы.
Флаги ЕС возле офиса Центрального европейского банка во Франкфуркте (Германия)
REUTERS Ralph Orlowski

РИА Новости Украина

Наступивший 2017 год обещает быть достаточно неплохим для экономики еврозоны, так как аналитики ждут сохранения тренда умеренного роста ВВП и долгожданного ускорения инфляции.

Немаловажное влияние на экономику могут оказать цены на нефть и политическая ситуация в странах еврозоны, в ряде которых ожидаются крупные выборы, свидетельствуют отчеты экспертов с прогнозами на 2017 год, публикуемые с конца декабря 2016 года.

Экономика

Прошедший год принес смешанные сигналы относительно экономического роста в еврозоне, однако в целом, позитивные новости превалировали, написал в своем декабрьском прогнозе главный экономист по еврозоне UniCredit Bank Milan Марко Валли. Процесс восстановления еврозоны в прошлом году оказался устойчивым к шокам, отмечает он.

Доллары
REUTERS Dado Ruvic
Как жить будем? Госдолг Украины - это 70% ВВП

"Несмотря на сильную напряженность на рынках в январе и феврале (прошлого года — Ред.), Brexit и продолжающееся ослабление глобальной торговли, доверие бизнеса и потребителей в еврозоне оставались удивительно стабильными. ВВП, как ожидается, вырос в 2016 году на солидные 1,6%. Это знаменует второй последовательный год роста выше тренда", — отмечает эксперт.

Однако плохая новость в том, что фаза восстановления экономики еврозоны остается слабой с исторической точки зрения, свидетельствуют его слова.

В Raiffeisen Bank International также отмечали, что, несмотря на прошлогодние опасения по поводу развития политических событий, таких как референдум по выходу Великобритании из ЕС, правительственные кризисы в Испании и Италии, экономический рост в еврозоне в 2016 году продолжился. С другой стороны, динамика этого восстановления остается скромной. Однако, ввиду воздействия многочисленных понижательных рисков, этот тренд можно считать крепким.

Аналитик UniCredit предполагают, что умеренные темпы восстановления экономики валютного блока сохранятся в 2017 году и ВВП региона поднимется на 1,5%. В Raiffeisen Bank International спрогнозировали экономический рост в еврозоне на нынешний год в размере 1,5% против 1,6% в 2016 году.

Еврокомиссия в своем ноябрьском отчете по экономике еврозоны сообщила, что ждет роста реального ВВП еврозоны в 2017 году в 1,5%, против 1,7% в 2016 году. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в начале декабря оценил рост экономики еврозоны в 1,7% в 2017 году, на этом же уровне была и оценка на 2016 год.

Читайте также — Сергей Рогов: что оставил после себя Обама, чего ждать от Трампа

Свой вклад может внести и ожидаемое некоторое замедление темпов роста внутреннего потребления, хотя оно останется важным компонентом, обеспечивающим рост, свидетельствуют мнения экспертов.

Главный экономист по Европе Oxford Economics Джеймс Никсон в своем январском отчете прогнозирует рост потребления в 1,4% в 2017 году против 1,7% в 2016 году. UniCredit ожидает замедления роста реальных потребительских расходов до 1,3% в 2017 году с 1,7% в 2016 году.

Более высокая инфляция и более слабый рост потребления может вычесть примерно 0,2 процентного пункта из экономического роста в 2017 году, отмечает Никсон, где ожидают подъема ВВП на 1,5% в наступившем году в сравнении с оценкой в 1,75% роста в ушедшем.

Голосование. Архивное фото
RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
Бурный и переломный 2017 год: все выборы и референдумы года

Новый вклад в экономический рост может внести глобальная торговля, которая в прошлом году лишь давила на темпы восстановления экономики, свидетельствует отчет UniCredit. Эксперты ждут постепенного ускорения роста глобальной торговли до 3,5% к концу 2018 году. "Мы оцениваем, что это добавит 0,15-0,20 процентного пункта росту ВВП еврозоне в 2017 и 2018 годах, после торможения в 2015-2016 годах", — говорится в отчете.

UniCredit в 2017 году прогнозируют стабилизацию темпов роста ВВП в трех крупнейших экономиках еврозоны. Этот показатель в Германии, возможно, вырастет на 1,8% после 1,7% в прошлом году, Франции — на 1,2%, аналогично 2016 году, Италии — на 0,8% против 0,9%.

Политика

Европа в нынешнем году вновь столкнется с ярко выраженной политической неопределенностью, что может сказаться на стремлении инвестировать, отмечают в Oxford Economics. Как прогнозировали в UniCredit, инвестиции в еврозоне поднимутся в текущем году на 2,5%. Это ниже чуть меньше 3%, достигнутых в 2015 и 2016 годах.

Аналитики Societe Generale в своем январском отчете напоминают о драматических политических событиях прошлого года и ждут, что политическая неопределенность в нынешнем году останется высокой.

Прошлый год был полон политических перемен, ветви которых прорастут далеко за пределы 2016 года, говорилось в отчете и Raiffeisen Bank International. Эксперты банка отмечают несколько важных выборов, назначенных в Европе на 2017 год: в Нидерландах, Франции, Германии, и, возможно, в Италии.

Флаг Украины
Associated Press Manu Brabo
Украина: будет (ли) революция в 2017 году

В Oxford Economics также указывают эти четыре страны, где выборы могут стать источником политической неопределенности: после популистских сюрпризов в Великобритании и США, несложно предвидеть похожий исход и в Европе.

В Германии в нынешнем году должны пройти парламентские выборы, в результате которых будет избираться канцлер страны. Во Франции состоятся выборы президента, в Нидерландах — парламентские выборы. В Италии ситуация чуть иная: ушедший в конце прошлого года в отставку с поста премьер-министра Италии Маттео Ренци не исключал в середине декабря, что досрочные парламентские выборы в стране могут пройти в июне 2017 года.

Нефть

Еврозона несколько лет жила в состоянии низкой инфляции, появлялся и риск дефляции, угрожавший процессу восстановления экономики региона. Исходя из слов экспертов, грядущий год значительно ослабит или даже снимет риск низкой инфляции, так как ее уровень может подняться до полутора процентов и более.

Здесь важно заметить, что в декабре прошло года инфляция в еврозоне уже подскочила на половину процентного пункта — до 1,1%, что было практически полностью вызвано скачками цен на нефть, отмечают эксперты.

Аналитики в один голос говорят, что наибольшее влияние на рост инфляции в еврозоне окажет прогнозируемый подъем цен на нефть. При этом базовая инфляция, в частности, без учета цен на энергию, может оказаться существенно ниже.

Читайте также: Треть фермеров Франции зарабатывают меньше 350 евро в месяц

Эксперт Oxford Economics напоминает, что цены на "черное золото" опускались до 30 долларов за баррель в прошлом январе. Это дает возможность предполагать, что инфляция цен на энергию в годовом выражении будет очень активно расти в ближайшие пару месяцев.

В поддержку этого выступают и расчеты Raiffeisen Bank International: цены на нефть в пересчете на прогнозируемый курс евро будут в первые месяцы 2017 года примерно на 60% выше прошлогодних.

Эксперты Societe Generale считают, что рост потребительских цен в еврозоне может достигнуть 1,5% в 2017 году. В Oxford Economics ожидают роста инфляции на 1,7%. В прогнозах UniCredit указывается, что среднегодовая инфляции в еврозоне может составить 1,5% в 2017 году, базовая же инфляция может оказаться на уровне 1%.

Флаг Италии
RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк
Италия получила новый политический вызов

Все это выше прогноза инфляции ЕЦБ в 1,3% на нынешний год, который был опубликован в начале декабря 2016 года.

Относительно курса доллара к евро эксперты Raiffeisen ждут, что к середине года пара евро/доллар опустится до 1,02 доллара за евро, а к концу года несколько восстановится до 1,05 доллара.

По последним данным за 6 января, курс ЕЦБ находился на отметке 1,0589 доллара за евро.

Начальник аналитического отдела "Русс-инвест" Дмитрий Беденков не исключал что, эта пара может опуститься ниже паритета в нынешнем году, если ФРС выдержит график трехразового повышения ставки за этот период. Но к концу года возможно восстановление курса ближе к паритету в случае процесса завершения программы QE ЕЦБ.

ЕЦБ

Беденков также не исключал возможности для серьезного роста рисков для европейской банковской системы в 2017 году. Причина — высокий уровень плохих долгов, прежде всего, в странах Южной Европы, отмечал он. Кроме того, высок риск точечных кризисных явлений у крупных банков, которые были в фокусе внимания в текущем году. Он говорил, что вероятность проблем в банковском секторе еврозоны из-за банков Южной Европы велика.

Читайте также: Истинные цели турне Маккейна по странам Восточной Европы

UniCredit считает, что реализация прогноза ускорения инфляции может повлечь за собой новые заявления ЕЦБ о корректировке монетарной политики в сентябре. Эксперты не исключают возможности сокращения ежемесячных объемов программы количественного смягчения до 40 миллиардов евро и ее пролонгации примерно до середины 2018 года. Это позволит ЕЦБ полностью свернуть программу к концу 2018 года или, в крайнем случае, в начале 2019 года, отмечают эксперты. Дополнительный чистый объем приобретенных активов с января 2017 года до конца действия QE может, в таком случае, составить 1,1-1,2 триллиона евро.

Избранный президент США Дональд Трамп
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Год 2017: мировые тренды и прогнозы

По итогам декабрьского заседания ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения на уровне 80 миллиардов евро ежемесячно до марта 2017 года. При этом решено, что с апреля 2017 года выкуп активов будет происходить на уровне 60 миллиардов евро до декабря 2017 года.

Действия ЕЦБ будут во многом зависеть от динамики инфляции, которая, в свою очередь будет зависеть от цен на нефть, отмечают аналитики.

В Societe Generale также считают возможным, что ЕЦБ, начиная с июня, на каждом совете управляющих будут принимать решение сокращать объем ежемесячных покупок на 10 миллиардов евро. Сворачивание программы может обсуждаться в январе 2018 года, не исключают они.

Таким образом, мнения аналитиков указывают на возможность относительно неплохого года в еврозоне с экономической точки зрения, на сохранение роста ВВП, несмотря на риски для финансовой системы и грядущие политические события.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Сергей Пашинский. Архивное фото
Стрельба Пашинского и записи Портнова
Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия
Привет, год 2017!
Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными