Экономика Европы в 2017 году: без катаклизмов

РИА Новости Украина

Наступивший 2017 год обещает быть достаточно неплохим для экономики еврозоны, так как аналитики ждут сохранения тренда умеренного роста ВВП и долгожданного ускорения инфляции.

Немаловажное влияние на экономику могут оказать цены на нефть и политическая ситуация в странах еврозоны, в ряде которых ожидаются крупные выборы, свидетельствуют отчеты экспертов с прогнозами на 2017 год, публикуемые с конца декабря 2016 года.

Экономика

Прошедший год принес смешанные сигналы относительно экономического роста в еврозоне, однако в целом, позитивные новости превалировали, написал в своем декабрьском прогнозе главный экономист по еврозоне UniCredit Bank Milan Марко Валли. Процесс восстановления еврозоны в прошлом году оказался устойчивым к шокам, отмечает он.

"Несмотря на сильную напряженность на рынках в январе и феврале (прошлого года — Ред.), Brexit и продолжающееся ослабление глобальной торговли, доверие бизнеса и потребителей в еврозоне оставались удивительно стабильными. ВВП, как ожидается, вырос в 2016 году на солидные 1,6%. Это знаменует второй последовательный год роста выше тренда", — отмечает эксперт.

Однако плохая новость в том, что фаза восстановления экономики еврозоны остается слабой с исторической точки зрения, свидетельствуют его слова.

В Raiffeisen Bank International также отмечали, что, несмотря на прошлогодние опасения по поводу развития политических событий, таких как референдум по выходу Великобритании из ЕС, правительственные кризисы в Испании и Италии, экономический рост в еврозоне в 2016 году продолжился. С другой стороны, динамика этого восстановления остается скромной. Однако, ввиду воздействия многочисленных понижательных рисков, этот тренд можно считать крепким.

Аналитик UniCredit предполагают, что умеренные темпы восстановления экономики валютного блока сохранятся в 2017 году и ВВП региона поднимется на 1,5%. В Raiffeisen Bank International спрогнозировали экономический рост в еврозоне на нынешний год в размере 1,5% против 1,6% в 2016 году.

Еврокомиссия в своем ноябрьском отчете по экономике еврозоны сообщила, что ждет роста реального ВВП еврозоны в 2017 году в 1,5%, против 1,7% в 2016 году. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в начале декабря оценил рост экономики еврозоны в 1,7% в 2017 году, на этом же уровне была и оценка на 2016 год.

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Свой вклад может внести и ожидаемое некоторое замедление темпов роста внутреннего потребления, хотя оно останется важным компонентом, обеспечивающим рост, свидетельствуют мнения экспертов.

Главный экономист по Европе Oxford Economics Джеймс Никсон в своем январском отчете прогнозирует рост потребления в 1,4% в 2017 году против 1,7% в 2016 году. UniCredit ожидает замедления роста реальных потребительских расходов до 1,3% в 2017 году с 1,7% в 2016 году.

Более высокая инфляция и более слабый рост потребления может вычесть примерно 0,2 процентного пункта из экономического роста в 2017 году, отмечает Никсон, где ожидают подъема ВВП на 1,5% в наступившем году в сравнении с оценкой в 1,75% роста в ушедшем.

Новый вклад в экономический рост может внести глобальная торговля, которая в прошлом году лишь давила на темпы восстановления экономики, свидетельствует отчет UniCredit. Эксперты ждут постепенного ускорения роста глобальной торговли до 3,5% к концу 2018 году. "Мы оцениваем, что это добавит 0,15-0,20 процентного пункта росту ВВП еврозоне в 2017 и 2018 годах, после торможения в 2015-2016 годах", — говорится в отчете.

UniCredit в 2017 году прогнозируют стабилизацию темпов роста ВВП в трех крупнейших экономиках еврозоны. Этот показатель в Германии, возможно, вырастет на 1,8% после 1,7% в прошлом году, Франции — на 1,2%, аналогично 2016 году, Италии — на 0,8% против 0,9%.

Политика

Европа в нынешнем году вновь столкнется с ярко выраженной политической неопределенностью, что может сказаться на стремлении инвестировать, отмечают в Oxford Economics. Как прогнозировали в UniCredit, инвестиции в еврозоне поднимутся в текущем году на 2,5%. Это ниже чуть меньше 3%, достигнутых в 2015 и 2016 годах.

Аналитики Societe Generale в своем январском отчете напоминают о драматических политических событиях прошлого года и ждут, что политическая неопределенность в нынешнем году останется высокой.

Прошлый год был полон политических перемен, ветви которых прорастут далеко за пределы 2016 года, говорилось в отчете и Raiffeisen Bank International. Эксперты банка отмечают несколько важных выборов, назначенных в Европе на 2017 год: в Нидерландах, Франции, Германии, и, возможно, в Италии.

В Oxford Economics также указывают эти четыре страны, где выборы могут стать источником политической неопределенности: после популистских сюрпризов в Великобритании и США, несложно предвидеть похожий исход и в Европе.

В Германии в нынешнем году должны пройти парламентские выборы, в результате которых будет избираться канцлер страны. Во Франции состоятся выборы президента, в Нидерландах — парламентские выборы. В Италии ситуация чуть иная: ушедший в конце прошлого года в отставку с поста премьер-министра Италии Маттео Ренци не исключал в середине декабря, что досрочные парламентские выборы в стране могут пройти в июне 2017 года.

Нефть

Еврозона несколько лет жила в состоянии низкой инфляции, появлялся и риск дефляции, угрожавший процессу восстановления экономики региона. Исходя из слов экспертов, грядущий год значительно ослабит или даже снимет риск низкой инфляции, так как ее уровень может подняться до полутора процентов и более.

Здесь важно заметить, что в декабре прошло года инфляция в еврозоне уже подскочила на половину процентного пункта — до 1,1%, что было практически полностью вызвано скачками цен на нефть, отмечают эксперты.

Аналитики в один голос говорят, что наибольшее влияние на рост инфляции в еврозоне окажет прогнозируемый подъем цен на нефть. При этом базовая инфляция, в частности, без учета цен на энергию, может оказаться существенно ниже.

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Эксперт Oxford Economics напоминает, что цены на "черное золото" опускались до 30 долларов за баррель в прошлом январе. Это дает возможность предполагать, что инфляция цен на энергию в годовом выражении будет очень активно расти в ближайшие пару месяцев.

В поддержку этого выступают и расчеты Raiffeisen Bank International: цены на нефть в пересчете на прогнозируемый курс евро будут в первые месяцы 2017 года примерно на 60% выше прошлогодних.

Эксперты Societe Generale считают, что рост потребительских цен в еврозоне может достигнуть 1,5% в 2017 году. В Oxford Economics ожидают роста инфляции на 1,7%. В прогнозах UniCredit указывается, что среднегодовая инфляции в еврозоне может составить 1,5% в 2017 году, базовая же инфляция может оказаться на уровне 1%.

Все это выше прогноза инфляции ЕЦБ в 1,3% на нынешний год, который был опубликован в начале декабря 2016 года.

Относительно курса доллара к евро эксперты Raiffeisen ждут, что к середине года пара евро/доллар опустится до 1,02 доллара за евро, а к концу года несколько восстановится до 1,05 доллара.

По последним данным за 6 января, курс ЕЦБ находился на отметке 1,0589 доллара за евро.

Начальник аналитического отдела "Русс-инвест" Дмитрий Беденков не исключал что, эта пара может опуститься ниже паритета в нынешнем году, если ФРС выдержит график трехразового повышения ставки за этот период. Но к концу года возможно восстановление курса ближе к паритету в случае процесса завершения программы QE ЕЦБ.

ЕЦБ

Беденков также не исключал возможности для серьезного роста рисков для европейской банковской системы в 2017 году. Причина — высокий уровень плохих долгов, прежде всего, в странах Южной Европы, отмечал он. Кроме того, высок риск точечных кризисных явлений у крупных банков, которые были в фокусе внимания в текущем году. Он говорил, что вероятность проблем в банковском секторе еврозоны из-за банков Южной Европы велика.

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UniCredit считает, что реализация прогноза ускорения инфляции может повлечь за собой новые заявления ЕЦБ о корректировке монетарной политики в сентябре. Эксперты не исключают возможности сокращения ежемесячных объемов программы количественного смягчения до 40 миллиардов евро и ее пролонгации примерно до середины 2018 года. Это позволит ЕЦБ полностью свернуть программу к концу 2018 года или, в крайнем случае, в начале 2019 года, отмечают эксперты. Дополнительный чистый объем приобретенных активов с января 2017 года до конца действия QE может, в таком случае, составить 1,1-1,2 триллиона евро.

По итогам декабрьского заседания ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения на уровне 80 миллиардов евро ежемесячно до марта 2017 года. При этом решено, что с апреля 2017 года выкуп активов будет происходить на уровне 60 миллиардов евро до декабря 2017 года.

Действия ЕЦБ будут во многом зависеть от динамики инфляции, которая, в свою очередь будет зависеть от цен на нефть, отмечают аналитики.

В Societe Generale также считают возможным, что ЕЦБ, начиная с июня, на каждом совете управляющих будут принимать решение сокращать объем ежемесячных покупок на 10 миллиардов евро. Сворачивание программы может обсуждаться в январе 2018 года, не исключают они.

Таким образом, мнения аналитиков указывают на возможность относительно неплохого года в еврозоне с экономической точки зрения, на сохранение роста ВВП, несмотря на риски для финансовой системы и грядущие политические события.