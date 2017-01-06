Год 2017: мировые тренды и прогнозы

Владимир Матвеев

В 2017 году прогнозируется существенные изменения в политике США и продолжение эскалации напряженности в мире, торговые войны с последующим распадом на торгово-экономические зоны, гонка вооружения современного типа, а также увеличение количества терактов и масштабных катаклизмов.

Многие глобальные риски сохранятся, что найдет отражение в повышенной волатильности. Рынки будут находиться под воздействием роста процентных ставок в США, дорогого доллара, снижения спроса в западноевропейских странах, а также относительно невысоких цен на энергоресурсы.

"Сильный" доллар в первой половине года и снижение производства приведут к высокой вероятности сценария с развитием дефляции.

Доллар США и евро приблизятся к паритету.

1. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, которого связывают с курсом США на "неоизоляционизм" и восстановление позиций США с опорой на меры протекционизма, приведет к US–Exit из глобального либерального проекта всемирного распространения "демократии".

Администрация Трампа больше займется защитой своих собственных интересов: примет меры по снижению налогов и созданию рабочих мест; заменит реформу здравоохранения Обамы; отменит ограничения на добычу углеводородов, включая шельфовые месторождения и др.

Администрация США выступит с инициативой реформировать ООН и сделает многое для вывода США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Усложнение положения НАТО, поскольку Трамп создал неопределенность относительно будущего Альянса, который был в основе западной дипломатии на протяжении 60 лет.

"Феномен Трампа" станет главным драйвером для доллара США в 2017 году. "Сильный" доллар и снижение производства приведут к высокой вероятности сценария с развитием дефляции.

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Смена администрации США приведет к торможению многосторонних переговоров в рамках ВТО, а впоследствии и к снижению темпов роста мировой экономики.

После вступления в должность Трамп отменит порядка 60 % указов, подписанных Б. Обамой, а также будет бороться за отмену нескольких ключевых законов, принятых при Обаме. В этом контексте возможны выступления и протесты оппозиции, организация сильных волнений в ряде штатов США. Калифорния может ускорить подготовку к референдуму о выходе из состава США.

2. Риски начала открытой торгово-экономической войны США с Китаем. Администрация Трампа введет меры против Китая в связи с намеренной девальвацией валюты с целью стимулирования экспорта и добьется введения высокой пошлины на ввоз китайских товаров.

Военное сотрудничество США с Тайванем, предусмотренное бюджетом США, приведет еще к большему обострению конфронтации между двумя крупнейшими экономиками мира. Споры и военные маневры относительно островов Южно-Китайского моря – краеугольный камень военного столкновения.

В Китае продолжится отток капитала. Экономика Китая продолжит замедляться на фоне сокращения строительного и автомобильного секторов, а также сворачивания программы поддержки сектора недвижимости.

3. Из-за повышения ключевой ставки ФРС США в 2017 году три раза и "крепкого" доллара США (на определённый отрезок времени), Соединенные Штаты продолжат экспортировать инфляцию в другие страны мира. Прогнозируется ослабление национальных валют.

Курс ФРС на ужесточение денежно-кредитной политики приведет к переориентации денежных потоков в мире, а также может обвалить весьма неустойчивую американскую экономику.

Если эпицентром финансового кризиса 2007-2009 гг. были США, то эпицентром новой волны кризиса может быть Китай.

Китай начнет поиск альтернативы системе бумажных денег с доминирующей ролью доллара США и будет стремиться избавиться от зависимости от монетарной политики США. Это приведет к популярности криптовалют. Биткоин может подорожать в несколько раз на фоне роста объемов торгов криптовалютой в Китае.

4. В 2017 году интересно будет наблюдать за тем, как будет ОПЕК реализовывать достигнутые в 2016 году договоренности об ограничении добычи нефти.

В 2017 году возникнут проблемы с экспортом нефти и газа через Ормузский пролив. Основным риском на рынке нефти в 2017 году выступает активное наращивание добычи американскими сланцевиками.

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5. Администрация Д. Трампа будет критично относиться к Тегерану и пересмотрит соглашение о ядерном вооружении Ирана, поскольку в нем Трамп видит проблему для Израиля, Саудовской Аравии, Сирии, Ливана, Йемена.

После частичного снятия санкций, 1 декабря 2016 года Сенат США одобрил продление на 10 лет закона о санкциях против Ирана, который предусматривает штрафы для американских компаний, ведущих бизнес с этой страной, что усилит конфронтацию между странами.

Выход из предстоящей президентской гонки Махмуда Ахмадинежада и Касема Сулеймани практически гарантирует Роухани переизбрание на второй срок в 2017 году.

Турция, Россия и Иран разделят Сирию на несколько неофициальных зон влияния.

Восстановление оси США-Израиль. Трамп может сделать Израиль краеугольным камнем региональной политики Вашингтона на Ближнем Востоке и поддержать строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских землях.

6. Пролонгирование миграционного и долгового кризисов в Европе с ростом терактов и числа преступлений, совершаемых в странах ЕС иностранцами, приведет к дельнейшей фрагментации ЕС. Ливия может стать новым плацдармом для проникновения террористов в Европу.

Помимо дальнейшей фрагментации ЕС, будет наблюдаться значительное ослабление еврозоны, девальвация основных валют.

7. После британского референдума о выходе из ЕС и избрания Трампа президентом США выборы в ФРГ, Франции, Нидерландах, и Италии могут привести к власти более правых политиков, усилить разногласия в континентальном блоке и подорвать западный санкционный фронт в отношении РФ. Перспективы переизбрания Ангелы Меркель канцлером ФРГ в 2017 году более, чем туманны.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может презентовать себя как новую Маргарет Тэтчер и объявить парламентские выборы в 2017 году.

8. Продолжение ослабления управляемости ЕС; недовольство населения политикой истеблишмента и результатами кризисов приведут к проведению референдумов в ряде регионов об отделении; ломке традиционной двухпартийной системы, росту влияния правых, националистов.

Даже если Марин Ле Пен не придет к власти на выборах в 2017 году, победит консервативный Франсуа Фийон, будут иметь место существенные изменения, как во Франции, так и ЕС.

Каталония, невзирая на возражения Мадрида, намеревается в 2017 году провести референдум о независимости. Из Объединённого Королевства стремятся выйти Северная Ирландия, Шотландия и Гибралтар.

9. Год усиления России на международной арене в контексте неразберихи среди западных стран.

"Перезагрузка" США с Россией и взаимодействие двух стран в борьбе с ИГ, международным терроризмом, и взаимодействие в энергетических и иных экономических проектах. Новый президент США и раскол ЕС предоставляют России возможность для возвращения ее влияния в ряде постсоветских стран.

Поскольку Украина не является союзницей НАТО, Администрация Трампа скорее отступит в сторону и не станет вмешиваться в противостояние, возникшее на постсоветском пространстве. Трамп скорее будет стремиться к снятию санкций с России. Соединенные Штаты также рассчитывают на укрепление отношений с Беларусью.

Пока Д. Трамп и В. Путин стараются найти общий язык. Но позиции России и Запада по ряду ключевых вопросов продолжают расходиться. Так, Кремль выступает против развития американской системы ПРО, и едва ли сможет участвовать в антикитайской кампании Трампа.

Победа Трампа не исключит Тегеран из списка "главных врагов" США, что также грозит витком конфликта с Россией.

Наряду с этим, и введенными администрацией уходящего президента США Обамы в декабре санкциями в отношении РФ, в 2017 году не исключены кибератаки, кибервойны между США и Китаем, Россией.

Внутри ЕС формируется тренд к противодействию "антироссийскому санкционному ритуалу". Проблемы в ЕС не позволят Украине, Грузии и Молдавии глубже интегрироваться в ЕС.

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10. Возрастание роли Евразийского экономического союза. Соглашение по расширению военного сотрудничества с Азербайджаном и Узбекистаном позволит усилить влияние РФ в этих странах.

Однако, ИГ, пользуясь определенной изоляцией США, постарается радикализировать Центральную Азию.