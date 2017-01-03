Италия получила новый политический вызов

РИА Новости Украина

С 1 января к Италии переходит председательство в G7. Это возможность для страны подтвердить свое положение на геополитической арене в непростой период переоценки роли и места в мире США при президентстве Трампа и России, на которую все больше оглядывается новый премьер Италии Паоло Джентилони.

Многое определится на первом саммите в мае в итальянском городе Таормина с участием трампа и будущего президента Франции.

Sputnik Italia поговорил с Фульвио Скальоне (Fulvio Scaglione), экспертом по международной политике и журналистом издания Famiglia Cristiana:

— Этот саммит G7 не будет "обычным" саммитом. Это будет первая встреча стран Большой семерки, на которой можно будет оценить возможности, идеи, действия Дональда Трампа, который к тому моменту уже несколько месяцев будет президентом США. На саммите будет и Тереза Мэй – премьер недавно проголосовавшей за выход из ЕС Великобритании, а также новый президент Франции, которого изберут за пару месяцев до встречи. В то же время в Германии пройдут очень неоднозначные для Меркель выборы.

В такой ситуации – ситуации неуверенности и неизвестности на международном уровне – Италия в роли президента может много чего сделать. Паоло Джентилони уже достаточно долгое время был министром иностранных дел. Хотя раньше он и не был премьером, все же можно сказать, что у него есть определенный опыт. В такой ситуации всеобщей неуверенности Италия может показать себя.

Прежде всего, Италия должна хотя бы немного стабилизироваться. Если правительство Джентилони и дальше будет позиционировать себя, как временное правительство, которое должно успеть выполнить 3-4 важные для внутренней политики задачи, а потом подвести страну к выборам, то, очевидно, вряд ли оно будет всерьез воспринято международными партнерами.

Что касается отношений с ЕС и миграционного кризиса, Италия взяла на себя бремя первой соприкасаться с этой проблемой, которая затрагивает всю Европу. Большинство мигрантов не хотят оставаться в Италии, они хотят попасть в другие европейские страны. Но усилия Италии не только не признают, более того, ряд стран Северной и Восточной Европы выступают против любого решения, которое бы облегчило ситуацию для Италии и Греции.

Читайте также: Говядина окончательно рассорит США и Евросоюз

В силу того, что Трамп является новой фигурой на политической арене, (в вопросе решении вопроса отмены антироссийских санкций- Ред) Италия хочет взять на себя роль посредника, которую она уже не раз играла в прошлом. Однако повторяю, что для этого нужна политическая стабильность внутри страны…