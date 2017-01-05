Треть фермеров Франции зарабатывают меньше 350 евро в месяц

JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

РИА Новости Украина

130 000 из 468 000 французских сельхозпроизводителей едва зарабатывают 350 евро в месяц, то есть приблизительно треть всей отрасли! Как в таких условиях продолжать работать?

Все больше и больше сельхозпроизводителей не видят конца кризису, поразившему молочное производство, свиноводство и скотоводство, и вынуждены прекратить свою деятельность.

Самюэль Вандаль (Samuel Vandal), генеральный секретарь профсоюза молодых сельхозпроизводителей (Syndicat des Jeunes Agriculteurs), ответил на вопросы Sputnik-Франция:

— Все ли варианты были рассмотрены, например, общий инвентарь или, может быть, общие средства производства? Именно за это мы боремся, потому что на сегодняшний день эти хозяйства находятся в большой беде, испытывают большие финансовые трудности. Не было бы лучше располагать средствами, позволяющими работать сообща, помочь нашим кооперативам с помощью наших кооперативов по использованию сельскохозяйственного инвентаря, чтобы немного облегчить финансовое бремя, лежащее на наших хозяйствах? Конечно, мы понимаем, что есть хозяйства, которые испытывают реальные трудности и, которым мы не обязательно сможем помочь. Это хозяйства, чьи дела поправить невозможно. Сегодня мы боимся того, что, может быть, не удастся выправить положение секторов области. Но молодые сельхозпроизводители все-таки не теряют надежду. И мы также должны научиться реорганизовываться, реорганизовывать сектора, чтобы завтра мы вновь не стали жертвами такого же сильного кризиса.

— Увеличение финансовой помощи при перепрофилировании — это всего лишь 3 100 евро: 1 550 евро на прекращение деятельности, 1 550 евро на обучение или другую работу. И еще 1 550 евро дополнительной помощи, которая может быть выделена в случае, если человек вынужден переехать. То есть суммы не астрономические. Я не уверен, что эти 4 600 евро смогут реально помочь сельхозпроизводителю, вынужденному прекратить свою деятельность.

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— Нам также хотелось иметь правительство, которое будет бороться за французскую продукцию. Сегодня правительство делает все, чтобы продавать истребители Рафаль, делает все, чтобы продавать корабли, но сегодня нужно также делать все, чтобы экспортировать нашу продукцию и особенно чтобы реализовывать французскую продукцию во Франции.

— Давайте также бороться, чтобы потреблять нашу французскую продукцию. Это патриотично, но для того, чтобы наши сограждане это делали, нужно также, чтобы наши власти показали пример.