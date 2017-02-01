Кабмин перенес начало госрегулирования цен на лекарства

Marianna OSKO/EAST NEWS

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Правительство перенесло до 1 апреля начало государственного регулирования цен на лекарства, сообщается на сайте Кабмина.

"Нашей задачей является обеспечить украинцев качественными лекарствами по честным ценам. Именно поэтому мы начали работу над программой "Доступные лекарства", которая предусматривает государственное регулирование цен и возмещения стоимости лекарств. Приоритетными направлениями являются сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и бронхиальная астма", – говорится в сообщении.

Как отмечается, первым шагом программы "Доступные лекарства" является введение государственного регулирования цен на лекарства. Для обеспечения доступности лекарств в Украине Минздрав устанавливает максимальную референтную цену производителя лекарственного средства по 21 действующему веществу.

Как отмечается, накануне введения референтных цен на лекарства часть представителей фармацевтической индустрии выразили обеспокоенность, что для надлежащего исполнения указанного регулирования им нужен более длительный переходный период для реализации остатка лекарственных средств, на которые распространяется регулирование цен.

"Правительство Украины понимает важность обеспечения непрерывности лечения хронических болезней и стабильности на рынке лекарств. С этой целью кабинет министров Украины принял решение внести изменения в постановления кабинета министров Украины от 9 ноября 2016 г. № 862 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" и отсрочить начало ее реализации до 1 апреля 2017 года", – отметили в Кабмине.

Таким образом, регулирование цен вступит в действие одновременно с программой возмещение стоимости. В Кабмине считают, что одновременное введение упомянутых программ усилит положительное действие каждой из них.

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Напомним, референтная цена на лекарство устанавливается Минздравом в зависимости от цен на подобный препарат в пяти соседних странах — Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.