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    Супрун: Минфин увеличит финансирование программ по закупке лекарств

    Тема:

    Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун (81)

    (обновлено: )14711
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что министерство финансов увеличивает финансирование для приобретения лекарств на 2 млрд грн – вместо 3,9 млрд грн в 2016 году - на 2017 год предусмотрено 5,9 млрд грн.
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Финансирование всех программ по закупке лекарств будет увеличено, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сердце и пятки: Тодуров против Супрун

    Супрун сообщила, что Минфин согласился повысить финансирование для приобретения лекарств на 2 млрд грн – вместо 3,9 млрд грн в 2016 году — на 2017 год предусмотрено 5,9 млрд грн.

    "И второе – они согласились, чтобы мы смогли оплатить все лекарства до конца марта, а не так, как бывает, что они разбивают оплату на целый год… И на все программы будет повышение финансирования на лекарства, и есть дополнительные новые программы, которых никогда не было в наших закупках", – цитирует УНИАН Супрун.

    "Что происходит на 2017 год? Мы уже начали этот процесс. Первый раз за пять лет мы будем закупать лекарства и иметь доставку этих лекарств в том же году, когда мы их заказали. Это будет чудо в Украине", – сказала она.

    Ранее президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк заявлял, что на сегодняшний день государство не контролирует качество лекарств.

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    Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует эпидемию кори в Украине в 2017 году, если не будет проводиться вакцинация.

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