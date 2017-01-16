Гриболеты Супрун повеселили соцсети

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Новые технологии весьма часто становились причиной громких споров. Даже сегодня. В эпицентр такого скандального обсуждения попало и сообщение и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о разработке иностранных инженеров из лаборатории Otherlab.

Речь идет об однорозовом дроне, который планируют создавать из биоразлагаемого материала на основе грибов и применять для доставки медпрепаратов и других предметов первой необходимости.

Вот только в украинском сегменте соцсетей такой пост главы Минздрава вызвал весьма неоднозначную реакцию. По всей видимости, причиной стало слово "грибы". Очень скоро Ульяна Супрун подкорректировала свое сообщение, добавив конкретики: дескать, это всего лишь интересная идея… Но и после этого количество насмешливых комментариев не уменьшилось. Однако есть в сетях и особые мнения: "Сейчас троллят Супрун за дроны из грибов. Троллят те же люди, что через несколько лет будут этими дронами пользоваться. И если ты ничего об этом не знаешь, то это не значит, что кто-то сказал глупость".

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook