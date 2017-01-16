наверх
16.01.201715:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.50+ 0.40
  • USD27.67+ 0.42
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Гриболеты Супрун повеселили соцсети

    Тема:

    Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун (75)

    (обновлено: )23220
    Идея доставки медикаментов одноразовыми дронами от и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун здорово всколыхнула отечественные соцсети. Не просто дронов а дронов из материала на основе грибов. Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Новые технологии весьма часто становились причиной громких споров. Даже сегодня. В эпицентр такого скандального обсуждения попало и сообщение и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о разработке иностранных инженеров из лаборатории Otherlab.

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сердце и пятки: Тодуров против Супрун

    Речь идет об однорозовом дроне, который планируют создавать из биоразлагаемого материала на основе грибов и применять для доставки медпрепаратов и других предметов первой необходимости.

    Вот только в украинском сегменте соцсетей такой пост главы Минздрава вызвал весьма неоднозначную реакцию. По всей видимости, причиной стало слово "грибы". Очень скоро Ульяна Супрун подкорректировала свое сообщение, добавив конкретики: дескать, это всего лишь интересная идея… Но и после этого количество насмешливых комментариев не уменьшилось. Однако есть в сетях и особые мнения: "Сейчас троллят Супрун за дроны из грибов. Троллят те же люди, что через несколько лет будут этими дронами пользоваться. И если ты ничего об этом не знаешь, то это не значит, что кто-то сказал глупость".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 года
    Прощальный визит Байдена в Украину
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    На месте стрельбы в Олевске Житомирской области
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Смена власти в США