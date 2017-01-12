Минздрав: 40 человек стали жертвами переохлаждения

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Число погибших от переохлаждения достигло 40 человек, сообщила в четверг начальник управления экстренной медицинской помощи медицины катастроф Минздрава Татьяна Тимошенко.

"Минздрав проводит мониторинг количества пострадавших от переохлаждения и обмораживания. По состоянию на утро сегодняшнего дня 869 человек обратились за помощью в учреждения охраны здоровья, из них госпитализированы 753 человека. К сожалению, мы имеем 40 смертельных случаев", — сказала Тимошенко на брифинге.

По ее словам, три человека умерли в учреждениях охраны здоровья, куда они поступили после переохлаждения, 27 человек — на улице, 10 скончались дома. Самое большее количество летальных случаев от переохлаждения зафиксировано в Ровенской, Львовской и Николаевской областях. Тимошенко добавила, эти случаи связаны со злоупотреблением алкоголем.

Напомним, в начале января наступили холода, сильные морозы сопровождались обильными снегопадами.