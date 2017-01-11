Под Запорожьем из-за непогоды перевернулся автозак с заключенными

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Автозак с 11 заключенными перевернулся на Донецком шоссе под Запорожьме, сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию.

"Авария произошла из-за плохой дорожной обстановки. Водитель автозака не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части и перевернулся. Всех заключенных пересадили и перевезли в пункт назначения", — говорится в сообщении.

Facebook Патрульной полиции Запорожья Под Запорожьем перевернулся автозак с 11 заключенными

Издание уточняет, что ДТП произошло накануне.

Один заключенный был травмирован, получив закрытый перелом-вывих плечевого сустава. Ему была оказана медпомощь.

Синоптики ранее прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.