Из-за непогоды перекрыта трасса Одесса-Николаев – спецкор

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Из-за непогоды в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Черкасской областях 6 января ограничено движение автотранспорта. Синоптики обещают снегопады, метели, порывы ветра 15-22 м/с, резким снижением температуры воздуха до минус 17 градусов.

Подробнее о ситуации в Одессе и Одесской области рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Тарасенко.

"Так, с восьми утра с сегодняшнего дня закрыто движение для большегрузного транспорта в Одессе, то есть въезд в Одессу для грузовиков закрыт, чтобы не создавались пробки, но более сложная ситуация на трассе Одесса–Николаев. Она с 10 часов утра уже полностью закрыта для движения для того, чтобы не создавались пробки и не пришлось никого вытаскивать из заносов, потому что там ситуация самая сложная и сообщается, что на трассе Одесса–Николаев–Херсон также движение перекрыто, то есть в этом направлении уже движение остановлено", — сообщал спецкор.

Напомним, синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.