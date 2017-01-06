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Из-за непогоды перекрыта трасса Одесса-Николаев – спецкор

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В плену у непогоды: снегопады, морозы (29)

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Специальный корреспондент Александр Тарасенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что трассу Одесса-Николаев перекрыли во избежание ДТП.
Ситуация на трассе Одесса-Киев
trassae95.com

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Из-за непогоды в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Черкасской областях 6 января ограничено движение автотранспорта. Синоптики обещают снегопады, метели, порывы ветра 15-22 м/с, резким снижением температуры воздуха до минус 17 градусов.

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Подробнее о ситуации в Одессе и Одесской области рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Тарасенко.

"Так, с восьми утра с сегодняшнего дня закрыто движение для большегрузного транспорта в Одессе, то есть въезд в Одессу для грузовиков закрыт, чтобы не создавались пробки, но более сложная ситуация на трассе Одесса–Николаев. Она с 10 часов утра уже полностью закрыта для движения для того, чтобы не создавались пробки и не пришлось никого вытаскивать из заносов, потому что там ситуация самая сложная и сообщается, что на трассе Одесса–Николаев–Херсон также движение перекрыто, то есть в этом направлении уже движение остановлено", — сообщал спецкор.

Напомним, синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

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