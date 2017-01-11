В Одесской области запрещено движение на ряде дорог из-за непогоды

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий движение на ряде дорог государственного и местного значения в Одесской области запрещено, сообщила в среду пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Ранее в связи с непогодой было ограничено движение транспорта на ряде дорог в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях страны, вскоре большинство ограничений были сняты, а в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили отсутствие пробок на дорогах.

"В связи с ухудшением погодных условий… запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), которые пролегают по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работы по очистке дорог от снега продолжаются.

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Синоптики ранее прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.