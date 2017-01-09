КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области от переохлаждения погиб пограничник, сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

"От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения. Связь с ним была потеряна ещё 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам. Его тело обнаружено в районе бывшего кирпичного завода в полуторах км от Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются", — написал Бойченко на своей странице в Facebook.

Ранее в Нацполиции сообщили, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан.

Также сообщалось о сходе лавин.

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